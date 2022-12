Cristina Hurtado y Josse Narváez atravesaron fuerte crisis en su relación; el presentador se fue unos días de la casa

Josse Narváez y Cristina Hurtado se convirtieron en una de las parejas más famosas y reconocidas de los medios nacionales, debido a la solidez, estabilidad y fortaleza que llevan en su relación. Ambos presentadores conformaron una familia desde hace más de diez años, construyendo un vínculo importante y único.

Los dos rostros de la televisión cautivaron a millones de personas en las redes sociales con su química, sus videos graciosos, las confesiones que hicieron sobre su relación sentimental y los planes a futuro que desarrollaron con el tiempo. Los colombianos le dieron la bienvenida a su tercer hijo, Mateo, quien ahora se roba todas las miradas de los curiosos en estos escenarios digitales.

Recientemente, Josse Narváez y Cristina Hurtado concedieron una entrevista con Eva Rey en su proyecto Desnúdate con Eva, donde hicieron un recuento de su vida y se sinceraron sobre la unión que tienen desde hace muchos años. Los dos famosos se mostraron libres sobre distintos temas, revelando un dato inesperado sobre una crisis que vivieron en el pasado.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el diálogo con la española, uno de los puntos fue sobre los momentos complejos que atravesaron en su relación, confesando que llegaron a separarse por unos días, hace 17 años. Los dos presentadores relataron un poco de este suceso, señalando que fue la ocasión en la que pensaron que todo se acabaría.

“¿Hubo algún momento en el que llegaron a pensar en separarse?”, preguntó Eva al inicio de la entrevista.

“Sí, no lo hemos contado. No han sido cosas profundas, pero una vez sí nos separamos y él se fue de la casa. Esto fue hace 17 años, recién había nacido Juan José, ponle que tenía nueve o diez meses. Yo con esa vaina posparto, yo tenía 23 años y estaba muy intensa, lo reconozco; insoportable, pero también el tema hormonal es una cosa horrible y ya ahí tuvimos una crisis fuertísima. Yo le dije: ‘Está bien, chao, chao’ y él se fue a un apartamento diferente”, relató Hurtado en el espacio.

La presentadora de entretenimiento contó que su reconciliación se dio en medio de un viaje que hizo a Cartagena por un cubrimiento al que la mandaron en aquel entonces, recibiendo una llamada de su esposo para que hablaran. Se reunieron, charlaron y decidieron continuar con el amor que se tenían, llegando hasta la actualidad con otra mentalidad y estilo de manejar los problemas.

“La única crisis fuerte que hemos tenido, nos dejábamos de hablar un día, dos días, eso ya no, hay que continuar ya uno con tres hijos, que se va a dejar de hablar, hay muchas cosas que resolver. No lo habíamos contado antes, pero sí estuvimos a punto de separarnos. Ni siquiera han sido cosas profundas, no son de fondo. A los veinte días me llamó y hablamos”, dijeron.

Por último, Josse y Cristina señalaron que nunca han sido la pareja perfecta como lo pintaba la gente, pero aprendieron a sobrellevar las cosas de la manera más adecuada, dejando de lado ciertos detalles para concentrarse en cosas importantes.

“A nosotros nos ponen como la pareja perfecta, pero no hay nada perfecto, simplemente hemos aprendido a manejar situaciones, a veces estamos en crisis, pero son crisis, que hoy en día, después de 19 años, uno maneja tan diferente, con tanta madurez, uno no les presta atención a tonterías, uno pasa la hoja habla lo que tiene que hablar y ya”, agregó Hurtado.

Narváez bromeó con algunas situaciones, pero dejaron claro que conversaron muy bien y potenciaron su vínculo para seguir juntos.