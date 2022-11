“Tuve días de muchas lágrimas, dolor y angustia”: Carolina Cruz revela detalles de la enfermedad de su hijo y la separación con Lincoln Palomeque

La modelo y presentadora Carolina Cruz es un ícono nacional, no solo por su despampanante belleza, sino también por su gran talento a la hora de adueñarse de las cámaras con bastante personalidad para presentar en diferentes programas de la televisión colombiana.

Desde hace varios meses, la empresaria vallecaucana ha sido noticia por la enfermedad de su pequeño hijo Salvador y también por su separación, luego de 14 años, con el actor cucuteño, Lincoln Palomeque. Si bien los rumores de una separación empezaron a ser cada vez más fuertes desde el año pasado, fue hasta marzo de este 2022 que ambos dieron a conocer la noticia públicamente.

“Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de camino en la vida”, fueron las palabras que Carolina Cruz escribió en su momento en su cuenta de Instagram.

Desde esa fecha, han sido pocos los detalles que Carolina Cruz ha contado acerca de cómo vivió su separación y la manera en que lo ha venido afrontando, pero este domingo, 27 de noviembre, en entrevista exclusiva con ‘Los Informantes’ de Caracol Televisión, programa que dirige María Elvira Arango, la modelo y presentadora destapó su corazón.

Reveló que la separación con Lincoln Palomeque se dio al mismo tiempo en el que atravesaba por el gran dolor que le causaba la enfermedad de su pequeño hijo, al tan punto que no vivió la ‘tusa’, como se dice coloquialmente cuando se termina una relación.

“No logré hacer una tusa de separación porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente en un 2.000 % enfocada en mi hijo”, contó Carolina Cruz.

No obstante, reconoce que la combinación de su separación y la enfermedad de Salvador, en algún momento, le hicieron sentir que no podía más. “Fue como una serie, yo metida en la ducha, llorando. Tuve días de muchas lágrimas, mucho dolor y angustia”, subrayó.

La talentosa presentadora de ‘Día a Día’ reveló que miles de preguntas pasaron por su mente. “Yo me hice muchas preguntas, sobre todo cuando tienes hijos, porque cuando terminas una relación, un noviazgo, un matrimonio y no hay hijos, es distinto, pero cuando hay hijos siempre tienes esa sensación de Dios mío, ¿qué hago?”, contó.

Pero a pesar de ese dolor, Carolina Cruz asegura que todo el proceso de separación con Lincoln ha sido en los mejores términos.

“Es muy loco porque era desahogarme, llorar, sentirlo, pero a la vez tenía mi proceso, mi terapia y fue muy sanador para mí y mi familia, para mis hijos, para Lincoln, para nosotros”, comentó.

Y agregó: “Obviamente, una separación es difícil para cualquier persona, es dolorosa, pero creo que en nuestro caso ha sido muy sanador, tranquilo, muy amoroso, y es lo más lindo que me ha parecido de todo, porque al fin y al cabo los dos vamos a estar juntos el resto de la vida por nuestros hijos; a mí no me interesa pelearme con el papá de mis hijos porque los únicos afectados van a ser mis hijos, ni siquiera yo. Que así sus papás no estén juntos, crezcan en una familia que se respeta, en una familia donde hay valores, y afortunadamente eso ven mis hijos todos los días. Por eso creo que ha sido un proceso más que doloroso, muy sanador”.

Ahora, en cuanto a la enfermedad de su pequeño hijo Salvador, Carolina Cruz reveló cómo fueron los angustiantes momentos en los que se enteró que su hijo sufría de macrocefalia.

“Su cabecita le había crecido 7 centímetros. Era demasiado y el doctor nos dijo que no era normal que creciera tanto, y le iba a hacer una radiografía para saber qué pasaba con Salvador. Después nos dice que Salvador tenía agüita en su cabeza”, afirmó la vallecaucana.

Con esa noticia, Carolina Cruz se derrumbó y empezó a buscar respuestas. “El error que cometemos todos los seres humanos es buscar inmediatamente en Google. Lo primero que me salió fue una hidrocefalia”, precisó.

Cada palabra que leía en Internet le partía el corazón en mil pedazos, pero posteriormente el médico les dio un parte mucho más alentador. “El doctor de una nos dijo sí, Salvador tiene agüita en su cabeza, pero les vamos a explicar cuál es su condición. La hidrocefalia es cuando la agüita entra al cerebro, que igual si se detecta a tiempo, todo tiene solución; la macrocefalia es cuando el agüita no entra al cerebro, sino que se queda afuera, y que también tiene solución”.

En otras palabras, Carolina Cruz explicó: “A Salvador hagan de cuenta que se le tapó el baño. Como la cabecita de los bebés es como una plastilina suavecita y que apenas se está formando, pues entonces la cabeza empezó a crecer por la parte de afuera”.

Su pequeño hijo ya fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y goza de excelente salud. Ella vive en Bogotá con los dos niños, mientras que Lincoln Paloqueme está en el exterior consolidando su carrera como actor, pero constantemente viene el país a visitar a sus hijos.