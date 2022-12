Carolina Cruz se sinceró y reveló cómo le gustaría que fuera la futura pareja de Lincoln Palomeque, ¿le preocupa?

Carolina Cruz se convirtió en una de las presentadoras más reconocidas de la farándula nacional, debido a su extensa trayectoria en distintos proyectos y producciones de la televisión. Su participación en varios formatos ayudó a que millones de personas le tomaran cariño y admiración, destacando su profesionalismo y talento ante las cámaras.

Más allá del aspecto laboral, las miradas de miles de sus fieles seguidores se posaron sobre la relación sentimental que sostuvo con Lincoln Palomeque, con quien dio por terminada su relación a principios de 2022. Los dos tomaron caminos diferentes y decidieron formar un buen vínculo, priorizando a sus hijos y el rol de padres que tienen.

En conversación con Eva Rey, en su proyecto Desnúdate con Eva Rey, Carolina Cruz decidió sincerarse sobre su vida personal y las futuras dinámicas que llegarán en su relación con Lincoln Palomeque. La presentadora de Día a día fue clara en que su trabajo en equipo es muy bueno, dándole importancia al bienestar de sus pequeños.

“Él está muy pendiente de los gordos todos los días. Yo tengo la custodia, pero él los ve cuando quiere, puede ir a la casa cuando lo desee y estar con ellos, es una decisión muy sana. Por el trabajo de Lincoln es imposible, hemos tomado las cosas con mucha madurez y pensando en el bienestar de los dos”, dijo en el diálogo.

No obstante, Eva Rey indagó si en algún punto la modelo ha sentido preocupación por las parejas que pueda tener su ex, principalmente por el cuidado y la interacción con sus dos hijos. “No sé si Lincoln está con alguien o no, pero, ¿te preocupa con quien pueda estar y la relación con tus enanitos, o no le pones mucha cabeza a eso?”, interrogó la española.

Carolina Cruz aprovechó y señaló que no le preocupaba si el actor estaba con alguien o no, sino que le daba más importancia al tipo de persona que eligiera él a futuro para construir una historia sentimental. La celebridad puntualizó en que lo que más le interesaba es que esa mujer fuera “buena, honesta y respetuosa” con ambos niños.

“No me preocupa con quién está, pero sí quisiera que en el momento que escoja estar con una persona, sea alguien que pueda presentar a mis hijos, que se sienta orgulloso de hablar de esa mujer. Es una preocupación mutua. La preocupación es que sí se consiga una buena persona; una persona buena, honesta, chévere, que yo me sienta con toda la tranquilidad de podérselos entregar y que compartan y que disfruten en ese momento”, afirmó en la entrevista.

“No me preocupa que compartan con alguien, sino que encuentre una buena persona para compartir su vida”, agregó.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque pasan la página y estuvieron juntos en Navidad

La presentadora de Caracol Televisión y el actor cucuteño, sin embargo, mantienen todavía una muy buena relación luego de la separación. Incluso, estuvieron juntos este sábado durante la celebración de la Navidad.

Mediante las historias de Instagram, las dos celebridades de la farándula nacional mostraron que están pasando unos días de descanso en Miami (Estados Unidos) y compartieron algunas imágenes de sus dos hijos: Matías y Salvador.

“¡Feliz Navidad para todos! Estos dos chiquitines serán mi regalo por siempre”, fue el mensaje que escribió el artista para acompañar una galería de fotos que publicó en esa red social, donde recibió decenas de comentarios.

Historias Carolina Cruz y Lincoln Palomeque - Foto: Instagram: Carolina Cruz/Lincoln Palomeque

Por su parte, la modelo les dedicó a los dos pequeños las siguientes palabras: “Esta imagen es la radiografía perfecta de mi corazón, lleno de GRATITUD, FE, VIDA Y AMOR. Hombres míos, LOS AMOOOOO. ¡FELIZ NAVIDAD Y GRACIAS POR TANTO CARIÑO!”.

Aunque ambos se encuentran en territorio norteamericano, la vallecaucana y Palomeque se están quedando cada uno en lugares diferentes. Además, Cruz viajó a visitar a su hermano, el cual vive en ese país desde hace años.