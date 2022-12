Carolina Cruz habría dado pistas de la asombrosa suma que gana en redes sociales

Carolina Cruz se convirtió en protagonista de distintas noticias en los medios nacionales, debido a algunos detalles de su vida personal y laboral que salieron a la luz. La celebridad de la televisión nacional despertó reacciones con revelaciones sobre sus hijos, la relación que sostuvo con Lincoln Palomeque y los proyectos que vienen a futuro.

Recientemente, la presentadora de Día a Día llamó la atención de los curiosos con una entrevista que concedió a Eva Rey para su formato Desnúdate con Eva Rey, donde se sinceró y habló sobre diversos aspectos de su realidad. En esta charla, surgió el tema de las ganancias y el empoderamiento económico, gracias al trabajo como presentadora, sus emprendimientos y la publicidad en redes sociales.

“Oye, Caro, mujer totalmente independiente, empoderada… pero tienes muchísimas cosas aparte y lo de las redes sociales, que es lucrativo, eso le da a uno para vivir bien”, dijo Eva Rey en el video, donde destacó la versatilidad de la también modelo e indagó más o menos cuánto ganaba en estos escenarios.

De acuerdo con lo que respondió la vallecaucana, todo dependía del mes y la época del año, ya que variaba mucho el flujo de clientes y marcas que accedían a su servicio. La presentadora mencionó que diciembre era un buen espacio, mientras que inicios de año era lo contrario.

“No sé porque hay meses muy buenos, como todo, por ejemplo, diciembre es un buen mes porque todo el mundo está invirtiendo, pero hay otro bajitos como cuando inicias año”, dijo Cruz.

Ante estas palabras, la periodista española mencionó lo dicho por Cristina Hurtado, quien presumió que se podría ganar aproximadamente 150 millones en un mes, dependiendo del trabajo y los negocios que se hicieran.

“Cristina Hurtado se mofó aquí y dijo que se puede hacer meses de 150 millones, tú eres Carolina Cruz y tienes más seguidores”, dijo la presentadora europea, a lo que Carolina Cruz respondió: “no, pero no, a Cris le está yendo súper bien”.

Eva Rey insistió sobre este tema, por lo que lanzó una interrogante con respecto a si la modelo llegaba a la misma cifra de Hurtado o menos. La expareja de Lincoln Palomeque afirmó que ganaba un poco menos de los cien millones de pesos y felicitó a su colega.

“Eso Cris, me encanta porque además la adoro, a Cris le está yendo muy bien”, señaló.

@desnudateconeva Caro Cruz vs Cristina Hurtado… ?quièn de las dos gana más dinero en redes sociales? 💰 💵 😪🤑 ♬ sonido original - Desnúdate con Eva

Carolina Cruz confesó si era celosa con Lincoln Palomeque y habló de escenas románticas que grababa su ex

Carolina Cruz fue protagonista de la nueva edición de la revista Don Juan, donde le preguntaron por su trayectoria, su realidad y el vínculo amoroso que sostuvo con Palomeque por más de diez años. Una de las interrogantes que surgieron al respecto sobre su relación con el actor fue acerca de las escenas románticas que él grababa y en las que tenía contacto con colegas.

La presentadora de entretenimiento lo primero que afirmó fue que nunca fue una mujer celosa, pese a las experiencias que vivió en el pasado. La vallecaucana indicó que su carácter y temperamento eran muy tranquilos, por lo que no le ponía tiza al trabajo que hacía Lincoln Palomeque, a quien conoció actuando.

“Nunca he sido una mujer celosa, ¡con todos los cachos que me han puesto y nunca he sido celosa! No es mi personalidad. Soy de un temperamento muy tranquilo, no me gusta joderle la vida a nadie, precisamente para que no vengan a joderme la mía. Yo conocí a Lincoln siendo actor, yo no veía las cosas que él hacía, no por nada malo, si coincidía y lo veía, bien, pero no me sentaba como una loca tóxica al frente del televisor”, dijo en la entrevista con el medio, donde puntualizó en que ni su expareja ni ella son tóxicos y esto ayudó a que todo fluyera más.

De igual manera, en esta charla se indagó si Cruz en algún momento contempló convertirse en actriz, tal y como sucedió con otras exreinas de belleza como Taliana Vargas, Carolina Gómez o Paola Turbay. La modelo afirmó que le llegaron propuestas, pero sabía y conocía lo complejo que era este mundo, por lo que prefirió decir ‘no’.

“Respeto mucho a los actores, ¡además estuve casada con uno 13 años! Sé lo difícil que es la carrera, sé lo complejo que es para ellos tener todo y luego no tener nada. No es fácil. Hay estabilidad mientras se tiene trabajo, pero un desequilibrio mientras no, y eso que Lincoln es un hombre supremamente organizado con su plata, con sus cosas”, aseguró.