Taliana Vargas se sinceró y contó secretos para lidiar con enfermedad que le afecta la piel: “No hay cura”

Taliana Vargas se convirtió en una de las mujeres más reconocidas en Colombia luego de su paso por el Miss Universo 2008, donde quedó como primera finalista. Con el paso del tiempo conquistó a miles de personas, quienes se interesaron por saber de su vida personal y sentimental.

Uno de los temas que más llamó la atención de los curiosos fue el anuncio que hizo la también actriz sobre la enfermedad que le diagnosticaron. La exreina contó que los médicos le diagnosticaron en 2020 vitíligo, la cual no tiene cura y se genera precisamente cuando las células productoras de pigmentos mueren y causan un cambio en el tono de la piel.

Taliana Vargas nunca se derrumbó por esta situación que atraviesa su cuerpo, por lo que optó por mostrar una actitud optimista y positiva para afrontarla. Con el paso del tiempo se convirtió en ejemplo y admiración para varios usuarios en redes sociales, quienes quisieron indagar sobre el proceso que lleva.

Recientemente, la artista no dudó en tocar de nuevo el tema y resolver una pregunta que solía recibir sobre su enfermedad, siendo clara y sincera con respecto a lo que pasa en su día a día. La ex Señorita Colombia publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, donde quiso mostrar cómo cambió su cuerpo y su rostro con las manchas que aparecieron en su piel.

En este post, Vargas apareció con un atuendo azul, plasmando las marquitas en sus codos, sus manos, sus dedos y algunas zonas de su cara. El clip lo acompañó de un conmovedor texto, donde reflejó el amor que le tenía a este detalle en su salud y el secreto que tenía para lidiar con él.

“En la calle, en redes, por todos lados me preguntan por mi vitíligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Cuando les respondo que no hay cura, que aceptarlas con amor es una decisión llena de liberación, ahí aprendí a amarlas. No pican, no duelen, son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y de más; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas”, escribió.

Taliana Vargas habló sobre una experiencia dolorosa que atravesó

Taliana Vargas fue centro de reacciones a principio de año, exactamente el pasado mes de febrero, cuando la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. La exreina habló de este tema y generó un debate en redes sociales.

Lo que la motivó a manifestarse con dolor sobre el asunto, era que ella en ese entonces estaba atravesando un aborto natural, así lo reveló al programa Lo Sé Todo el pasado sábado.

“Estaba perdiendo un hijo muy anhelado. El dolor de cólicos, el dolor emocional y la noticia llega en la noche. Todas las mujeres que han abortado o que ha sido aborto natural saben perfectamente de lo que les estoy hablando”.

La actriz dijo que cuando sufrió la perdida “tenía como 6 semanas, era muy pequeño, pero fue un tema que yo sentí abiertamente hablarlo y comunicarlo, que no puede ser normal tener un aborto a los 6 meses”.

También manifestó que esa era la segunda vez que le ocurría un lamentable hecho similar: “Mi hija Alicia es bebé arcoíris, así le llaman a los bebés que nacen después de una pérdida”.

La periodista que la entrevistaba le preguntó cómo era pasar el duelo, ante lo que Taliana Vargas afirmó que “es un dolor para todos, la pérdida es un dolor para todos, el luto es para todos”; a raíz del aborto natural, la modelo empezó a tener consecuencias en la salud como enfermarse de la tiroides, pero dijo que gracias a Dios, mi familia me apoya, tengo un equipo de doctores muy buenos y ya estoy en tratamiento de meses y sí mucho mejor.

Dijo que ese dolor logra sanarse, pese a que es una gran pérdida, ya que todas las ilusiones de quien pudo llegar a ser quedan bastante rotas: “El tiempo lo sana, lo sana tener otros hijos, lo sana. Se sana. Duele, pero se sana”.