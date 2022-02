Fuertes críticas a Taliana Vargas por estar en contra de despenalización del aborto

El 21 de febrero de 2022 pasará a la historia de Colombia como el día en que el país despenalizó el aborto casi en su totalidad. Así lo decidió la Corte Constitucional por medio de un fallo en el que aseguró que antes de las 24 semanas del embarazo la mujer que decida abortar a su bebé lo podrá hacer legalmente sin importar la razón por la cual tomó dicha decisión. Sin embargo, luego de este período de gestación solo las mujeres que se acojan a alguna de las tres causales “tradicionales” (violación, malformación del feto o riesgo físico/mental de la madre) podrán pedir que se les realice este procedimiento.

Por supuesto, este fallo no caló para nada bien entre los grupos más conservadores de la sociedad colombiana, como los llamados provida, que criticaron, primero, que una decisión de esta magnitud fuese tomada a puerta cerrada por un puñado de personas, asegurando que este tipo de decisiones debería tomarse por el Congreso de la República, y segundo, el número de semanas en que desde ahora será permitido el aborto.

Fue tal la polémica que hasta los famosos decidieron manifestarse frente al tema, algunos de ellos defendiendo “la vida de los bebés”, tal como lo hizo la ex-Señorita Colombia Taliana Vargas. La modelo y actriz ya ha vivido por partida doble la experiencia de ser madre: primero con Alicia María Eder, que nació en 2019, y luego con el pequeño Antonio Alejandro Eder, en 2020.

Por esto, Vargas no dudó en criticar tajantemente la decisión tomada por la Corte Constitucional, por medio de una publicación de Instagram en la que mostró la felicidad que le representaba sentir a sus hijos en el vientre, además de explicar que seis meses ya sería un avance significativo para asumir al feto como un ser humano.

“Colombia, esto es tener 24 semanas de embarazo. Seis meses con un bebé dentro de mí. Desde la semana (no mes sino semana) 5 se puede escuchar el corazón del bebé. Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y psicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”, escribió Vargas, junto con un video en el que muestra su experiencia con seis meses de embarazo.

Como era de esperarse, las mujeres proaborto no dudaron en atacar a la exvirreina universal, asegurando que sus palabras reflejaban un mensaje de “egoísmo dicho desde la superioridad de sus comodidades como mujer”.

“Ojalá todas las maternidades fueran deseadas como la tuya. Lastimosamente, ese no es el caso de muchas mujeres en nuestro país que no cuentan con los privilegios que tú y yo sí contamos. Ojalá la empatía nos permita ver más allá de nuestra realidad y reconocer que la libertad de decisión de todas las mujeres colombianas es más importante que nuestra opinión personal al respecto. Podemos apoyar el derecho a decidir y aun así nunca abortar. Que nunca más una mujer muera por un aborto clandestino es un gran logro para todas. Te mando un abrazo”, escribió Camila Esguerra, cantante e integrante del grupo Ventino.

Mismo pensamiento fue el que mostró la periodista y exactriz de películas porno Amaranta Hank, quien le recalcó a Taliana Vargas que “las mujeres que han muerto por procedimientos clandestinos no nacieron con tus comodidades”.

“No es lo mismo llorar por no tener para un pañal y una leche, que ir a USA a comprarles ropa cada verano”, concluyó la comunicadora.