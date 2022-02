Confidenciales “Este fallo ofende a un grupo muy elevado”: Álvaro Uribe reacciona sobre la despenalización del aborto

La noticia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación suscitó todo tipo de reacciones en la opinión pública, tanto a favor como en contra.

Ante esto, el expresidente Álvaro Uribe tampoco se quedó callado y, a través de su cuenta de Twitter, manifestó su descontento con la decisión tomada.

“Personas nacidas de seis meses de embarazo y perfectas”, dijo, y añadió: “La Constitución debería unir a la ciudadanía, este fallo ofende profundamente a un grupo muy elevado de la ciudadanía”, aseguró Uribe.

Su opinión tuvo cientos de reacciones en Twitter, de quienes aplaudieron las palabras del senador y quienes no están de acuerdo con ellas.

Personas nacidas de 6 meses de embarazo y perfectas.



La Constitución debería unir a la ciudadanía, este fallo ofende profundamente a un grupo muy elevado de la ciudadanía. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 22, 2022

“A un grupo no, Presidente. Ofende a toda Colombia porque viola la Constitución de 1991 y legaliza el asesinato de millones de bebés colombianos por nacer”, “Esta decisión está muy equivocada, por no decir una grosería, hay que hacer algo don Álvaro, hay que defender la vida, conozco muchos niños nacidos desde los seis meses y ahora son unos adultos sanos y llenos de vida, la verdad esto no está bien, y más somos país que vive con fe” y “Dicha decisión debió haber sido tomada por el pueblo en un plebiscito, urge hacer un referendo para eliminar las cortes”, son algunas de las opiniones que surgieron a raíz de su trino.