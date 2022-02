Aborto | ¿Muerte o derechos? Cara a cara entre una feminista y una ‘provida’

Mientras que de un lado celebraron con pañuelos verdes afuera del Palacio de Justicia el lunes, del otro lamentaban tristemente la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto. En una decisión histórica, el Alto Tribunal decidió que esta práctica, que no deja de generar polémica en el país, será permitida hasta la semana 24 de gestación, es decir, los 6 meses de embarazo.

SEMANA consultó a dos voces que han sido protagonistas en esta discusión desde el Congreso. Como representantes de un electorado, hoy reflejan la división y las posiciones que generó en el país esta sentencia.

Por un lado, la congresista Ángela María Robledo se define como “feminista” y dice que este es el resultado de años de lucha y de días en el que llevaban esperando una decisión de los magistrados a su favor. Mientras tanto, la senadora Esperanza Andrade, del Partido Conservador, y de la bancada ‘provida’ del Legislativo rechaza la decisión y anuncia que vendrán acciones para revertir ese proceso.

¿Cómo la tomó la decisión?

“Después de tantos años de lucha en el Congreso, esta fue una de mis grandes reivindicaciones: el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo como un derecho fundamental y al mismo tiempo exigirle al Estado una política sólida de derechos sexuales y reproductivos”, señaló Robledo. Agregó que fueron cientos de días, prácticamente 500, en los que estuvieron detrás de esta decisión y que se trató de una batalla que abarcó todas las edades.

Por su parte, Esperanza Andrade afirma que respetan la decisión, pero que la rechazan tajantemente. “Considero que la Corte se extralimita en sus funciones y que no protege la vida. No compartimos esa decisión porque se está afectando la vida del feto humano y por eso desde el Congreso somos la voz de quienes no la tienen”, afirmó.

¿Qué opina que haya permitido el aborto hasta la semana 24?

“Sobre eso siempre habrá decisiones sobre si hubiera sido a la semana 20 o 16. Lo importante es que en Colombia las mujeres tengan garantías para abortar. Aquí el aborto ha significado miles de mujeres que han muerto en abortos clandestinos o que han quedado mutiladas, como han denunciado Profamilia y Oriéntame”, afirmó Robledo, quien considera que es un límite “razonable”.

Mientras tanto, Andrade dice que “es aberrante” porque la vida la conciben desde la concepción. “No nos parece que ni si quiera al mes se deba autorizar, mucho menos cuando la criatura tiene 6 meses”, señaló.

¿En el debate ha estado implícito el tema religioso?

Robledo considera que en Colombia hay libertad de cultos y que es un Estado laico en el que la Corte basó su decisión, en el marco de una normatividad jurídica. Se refiere al caso de la magistrada Cristina Pardo, quien hace unos años declaró su impedimento por sus creencias religiosas, pero que ayer pudo votar.

“No debió haber participado en esta votación”, dice Robledo, quien considera que las creencias son respetables, pero que no se deben involucrar a la hora de legislar. “Se legisla y se establecen fallos con la Constitución en el marco de un estado laico como es Colombia”, comenta.

La senadora Andrade, en cambio, considera que los 5 magistrados que votaron en favor de esa decisión en la Corte “deben ser personas totalmente ateas” que “no creen que hay un Dios por encima de la naturaleza”.

“Creo que este fallo demuestra que esa decisión de permitir atentar, de matar a un ser humano, es aberrante, pero no es un tema de religión, es de respetar la vida y la vida existe desde la concepción”, considera.

¿El bebé en gestación debe ser considerado un ser vivo sujeto de derechos?

Un tema crucial en toda esta discusión es desde cuándo debe considerarse que el bebé es un ser vivo y que tiene derechos como cualquier ser humano. La senadora conservadora dice que la vida debe ser desde la concepción y por lo tanto desde ahí tiene derechos. “No lo digo yo, lo dicen los científicos”, dice.

Por su parte, Robledo comenta que si bien el nascituro –como se le conoce jurídicamente al feto– es un sujeto en potencia, no se trata de una persona como tal y que precisamente eso se tuvo en cuenta en la Corte para establecer ese límite.

¿Influyó la presión mediática y ciudadana?

Robledo considera que esto sumó porque desde hace tiempo se ha brindado distinta información y se extrajeron argumentos y estudios que pudieron haber influido en esta decisión. “Se trajeron a colación muchos estudios del mundo donde esta ola verde ha llegado para salvar vidas de las mujeres. Aquí hubo muy buena argumentación, muy sólida, muy seria”, dice la congresista.

Menciona que se evidenció una “exigencia y rabia politizada” de las mujeres que consideran que los abortos no tienen por qué ser clandestinos. “Ha sido un proceso, como suelen ser las luchas de las mujeres: consistente, argumentado, pero también amoroso para proteger la vida de las mujeres y para que quede expreso el deseo que las gestaciones en Colombia deben ser deseadas”, señala la congresista.

Andrade considera que más que una presión mediática, siente que los magistrados de la Corte Constitucional se dejaron llevar más por “los argumentos del libre desarrollo de la personalidad y no de la vida”, que debieron haber primado sobre los demás.

¿Qué viene ahora?

Mientras que las feministas celebran esa decisión porque consideran que era un derecho que les debía el Estado, del otro lado dicen que no se quedarán quietos y que acudirán a otras instancias para reversar la decisión. En todo caso, la discusión ahora se zanjará en el Congreso.

“Este es un derecho, pero hay que seguir luchando por muchos derechos porque Colombia tiene una deuda histórica con las cuales viven millones de mujeres, sobre todo empobrecidas”, dice Robledo, quien considera que ahora se debe adelantar un proyecto de ley que regule y dé garantías al aborto y que eso se tiene que combinar con educación sexual.

La senadora Esperanza Andrade afirma que los grupos ‘provida’ acudirán a instancias judiciales pertinentes para que la decisión de la Corte no pueda ser aplicada. “Tendremos que unir la voz los colombianos, salir a las calles, rechazar enérgicamente esa decisión de la Corte Constitucional”, asegura.