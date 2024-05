Delegados de las Farc en Caquetá le piden a integrantes del Ejército retirarse de la zona para evitar enfrentamientos a disparos

“Por fin nos estamos persiguiendo para hablar y no para darnos tiros y pues eso se ve un proceso y un cese al fuego, lamentablemente, pues esta violación pone en riesgo, ese tipo de cosas, porque esto de bajar ya en el helicóptero si eso sí ya no se puede decir que es un patrullaje... Supongo que son profesionales, así como nosotros también somos profesionales de la revolución en armas. Venirnos acá a meternos cuentitos chimbos de que es que no veníamos a que veníamos aquí de patrullaje y eso, pues no nos llamemos a cuentos. Afortunadamente, venimos aquí dialogando y vuelvo y digo que mando unos tiros porque, pues eso es doloroso y para ustedes. Yo me imagino que usted sentirá el dolor como nosotros”, dice el integrante de las Farc.