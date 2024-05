Gremios advierten sobre peligros en el proceso de negociación con el ELN. Dicen que sus aportes no son tenidos en cuenta

“Expresamos nuestro desacuerdo y preocupación con el enfoque que se le está dando al modelo y al plan de participación, por cuanto no recoge la visión de todos los miembros que hacen parte del Comité, excede en su alcance el propósito para el cual fue creado y pone sobre la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia y modelo de país que no fueron discutidos porque ese no era su propósito”, aseguran los representantes de los gremios en una carta que enviaron a Vera Grabe, jefe de la delegación del gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el ELN y a Luciano Sanín, secretario del Comité Nacional de Participación.