Gobierno asegura que hará “los esfuerzos necesarios” para que el ELN suspenda nuevamente los secuestros con fines económicos

Gustavo Petro lanzó pulla al ELN por reactivar los secuestros con fines económicos: “El secuestro no lleva sino al traqueteo”

“No había leído la tesis de Camilo Torres, él la planteó hace décadas, no había nacido yo: el amor eficaz, ese que parece que la dirigencia del ELN no conociera. Cuando se plantea ahora de nuevo secuestrar personas, secuestrar personas es lo contrario del amor eficaz. Así que el amor eficaz es el camino de la paz. El secuestro no lleva sino al traqueteo”, dijo el mandatario.