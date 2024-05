Alcalde de Cartagena asegura que MinMinas debe intervenir Afinia tras grave denuncia de Fico Gutiérrez

“Lo que le ha pasado a Cartagena con Afinia en los últimos años es muy complejo, no vaya a ser que ese sea uno de los elementos que justificaría todo el atropello y la subida, las alzas de la energía, ese tema de las pérdidas técnicas, no técnicas, el tema del famoso nivel de hurto de la energía, que nadie sabe quien lo supervisa, nadie sabe quién lo controla, cómo porqué la pérdida técnica no técnica, realmente no tenemos razón de eso, pero es muy grave”, expresó.