Así criticaron, o apoyaron, los líderes políticos la despenalización del aborto

Luego de la decisión histórica que tomó este lunes la Corte Constitucional de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24, es decir, hasta los seis meses, las reacciones de los líderes políticos en Colombia y en Bogotá no se hicieron esperar, con voces a favor, pero también en contra del fallo.

El debate del alto tribunal era si despenalizaba o no esta práctica que actualmente, en Colombia, se permite solamente bajo tres causales: cuando existe riesgo de salud física y mental para la mujer, por malformación del feto o en casos en que el embarazo sea producto de una violación.

#LaCorteInforma ⚖️ l Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006 pic.twitter.com/J7hfhLAEeq — Corte Constitucional (@CConstitucional) February 21, 2022

Ahora con la decisión que tomó hoy la Corte Constitucional con una votación de 5-4, las mujeres podrán abortar libremente hasta los seis meses de gestación y después de ese tiempo solo podrán hacerlo con las tres causales vigentes hasta hoy en el país.

¡ES OFICIAL! ¡DESPENALIZADO EL ABORTO EN COLOMBIA HASTA LA SEMANA 24! ¡Felicitamos al movimiento @causajustaco por este fallo histórico en América Latina! #FALLOHISTÓRICO pic.twitter.com/kqBEa63f5d — Volcánicas Periodismo Feminista (@VolcanicasRev) February 21, 2022

¿Qué dicen los precandidatos presidenciales?

Esta decisión generó controversia y voces a favor en todos los sectores políticos del país, y los primeros en pronunciarse fueron los precandidatos presidenciales. Uno de ellos fue Sergio Fajardo, quien calificó el fallo como un acierto.

“Acierta la Corte Constitucional al despenalizar el aborto porque es, ante todo, un asunto de salud pública. Las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y lo que necesitan es que los procedimientos sean legales, seguros y no les representen ningún riesgo”, dijo el precandidato de la coalición de la Centro Esperanza.

Acierta la Corte Constitucional al despenalizar el aborto porque es, ante todo, un asunto de salud pública. Las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y lo que necesitan es que los procedimientos sean legales, seguros y no les representen ningún riesgo. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) February 21, 2022

Por su parte, el exministro de Salud y hoy también precandidato presidencial, Alejandro Gaviria, celebró la decisión del alto tribunal.

“Este es un fallo histórico, es un triunfo de las mujeres de Colombia, de la sociedad civil, de la salud pública y del país entero. Este fallo eliminará una de las barreras existentes, barreras por desconocimiento de las mismas mujeres y de los trabajadores de la salud, de la jurisprudencia repetida de la corte desde hace varios años. Hay retos hacia adelante, de construcción de capacidades y de cambio cultural. Como presidente me comprometo a continuar esta lucha”, afirmó Gaviria.

De otro lado, Juan Manuel Galán, candidato del Nuevo Liberalismo, indicó que Colombia va en la dirección correcta con este fallo.

“Celebro la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas. Es una buena noticia y un paso certero en la dirección de concederles a las mujeres autonomía absoluta sobre su cuerpo. Seguimos en deuda, pero avanzamos”, comentó Galán.

Otro precandidato presidencial que reaccionó a la despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 fue el exgobernador de Nariño y hoy precandidato presidencial del Pacto Histórico, Camilo Romero. “Celebramos que las voces de las mujeres se hayan escuchado y hoy sean ellas quienes legalmente puedan decidir sobre sus cuerpos. La decisión de la Corte Constitucional ratifica que la nueva política será feminista o no será”, aseveró Romero.

Voces en contra

Una voz en contra de los precandidatos presidenciales fue la del hoy senador John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa Libres y quien indicó que con este fallo se está dando paso a los genocidios en el país.

“Indigna y entristece a la mayoría de colombianos la aberrante posición de la Corte Constitucional, que da vía libre al peor de los genocidios. Seguiremos defendiendo la vida desde la concepción”, comentó Rodríguez.

El candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, también cuestionó el proceder del alto tribunal. “Soy defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte, respeto lo que establece la Constitución sobre las tres causales, lo que no estoy de acuerdo es que la Corte Constitucional sustituya al Congreso de la República en un tema tan sensible para el país como el tema del aborto”, indicó.

A Zuluaga se le sumó la voz en contra del precandidato e integrante de la coalición Equipo por Colombia y actual senador por el Partido Conservador, David Barguil: “Soy provida. No compartimos la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. La lucha por la vida de los concebidos no nacidos NO termina acá. Seguiremos luchando por esas vidas que no tienen otra posibilidad de defensa que la que nosotros seamos capaces de asumir”, dijo.

Otros líderes políticos del país y de Bogotá también mostraron fuertes reparos a la posibilidad de despenalizar el aborto en el país luego de la histórica decisión que tomó este lunes la Corte Constitucional.

Para el concejal de Bogotá, Emel Rojas, de Colombia Justa Libres, la Corte Constitucional lo que hizo fue aprobar el crimen contra la vida.

“La Corte Constitucional acaba de legalizar el crimen contra la vida, el aborto va en contra de los más débiles, de aquellos que no tienen voz. Todo mi rechazo a la despenalización de esta infamia en Colombia. Nuestra lucha provida debe continuar. Es un día triste para Colombia”, comentó el cabildante en su cuenta de Twitter.

Para la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, este lunes 21 de febrero es un día de luto para Colombia. “No solo se irrespeta la vida del más vulnerable, el no nacido, sino que el vientre de la madre se convierte en su propia tumba. Qué retroceso en la lucha por el respeto a la vida y la dignidad de la mujer”, afirmó.

Hoy es un día de luto para Colombia. No solo se irrespeta la vida del más vulnerable, el no nacido, sino que el vientre de la madre se convierte en su propia tumba. Qué retroceso en la lucha por el respeto a la vida y la dignidad de la mujer. @CConstitucional — María del Rosario Guerra (@charoguerra) February 21, 2022

Federico Gutiérrez, por su parte, afirmó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “No es un tema menor. ¿Permitir abortar hasta las 24 semanas? ¡Excesivo! Es un bebé de 6 meses plenamente formado”. El precandidato presidencial afirmó que, aunque respeta la decisión de la Corte frente a las tres causales de aborto, él se declara provida y, por lo tanto, no está de acuerdo con esta nueva determinación.

No es un tema menor.

Permitir abortar hasta las 24 semanas? Excesivo!Es un bebé de 6 meses plenamente formado. pic.twitter.com/RYgmuyULtn — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 22, 2022

Voces a favor

Una de las primeras en reaccionar a favor de la decisión de la Corte Constitucional fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien catalogó esta decisión como la más importante de los últimos años en Colombia.

“Qué emoción haber vivido para ver al fin este logro para las mujeres en Colombia. Después del derecho al sufragio, este es el logro histórico más importante para la vida, la autonomía y la realización plena e igualitaria de las mujeres. Gracias mujeres, gracias Corte Constitucional”, dijo la mandataria de los bogotanos.

Qué emoción haber vivido para ver al fin este logro para las mujeres en Colombia!

Después del derecho al sufragio, este es el logro histórico más importante para la vida, la autonomía y la realización plena e igualitaria de las mujeres.

Gracias mujeres! Gracias @CConstitucional! https://t.co/2VprcEolbq — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 21, 2022

A la alcaldesa de la capital del país se sumó la senadora del partido Comunes, Victoria Sandino, quien precisó que este fallo es una conquista de las mujeres que se movilizaron en las calles del país.

“Qué bueno que la Corte volteara la mirada y pudiera reconocer este derecho que nos permite avanzar hacia adelante, hacia la protección de los derechos y de la vida de las mujeres, por eso hoy tenemos la garantía de manera inmediata del aborto despenalizado, libre, gratuito y con las mejores condiciones”, comentó la congresista.

La senadora Angélica Lozano y esposa de la alcaldesa, Claudia López, tildó de triunfo histórico la decisión tomada este lunes. “La Corte Constitucional dijo sí. Se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. Se mantienen las causales después de ese tiempo. Un triunfo histórico de las mujeres y de la acción colectiva”, señaló.

La @CConstitucional dijo SÍ.



Se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. Se mantienen las causales después de ese tiempo.



Un triunfo HISTÓRICO de las mujeres y de la acción colectiva. pic.twitter.com/LPfzjRaxhW — Angélica Lozano Correa 10🌻 (@AngelicaLozanoC) February 21, 2022

Por su lado, la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, destacó el fallo del alto tribunal comentando que ganaron las mujeres y le dio gracias a la Corte Constitucional.

A esa voz a favor se sumó la del concejal de Bogotá, Diego Cancino. “¡Qué emoción! Acaba de ser despenalizado totalmente el aborto en Colombia hasta las 24 semanas. Las mujeres podrán decidir sobre su cuerpo. Te amo, Corte Constitucional, gracias por amparar los derechos de las mujeres”, comentó el cabildante.