“No veía las cosas que él hacía”: Carolina Cruz confesó si era celosa con Lincoln Palomeque y habló de escenas románticas que grababa su ex

Carolina Cruz, poco a poco, se fue relajando con el tema de su separación, la cual ocurrió a principios de año. La presentadora fue sacando a la luz detalles de cómo fue su ruptura con el actor Lincoln Palomeque, con quien estuvo sentimentalmente por más de diez años y es el padre de sus dos hijos, Matías y Salvador.

Pese a que la página ya quedó atrás y ahora ambos artistas están enfocados en el bienestar de sus pequeños, la presentadora de Día a día volvió a robarse las miradas de algunos curiosos con una serie de declaraciones que dio sobre su relación, enfocándose en el tema de los celos y las escenas románticas que realizaba su ex.

Carolina Cruz fue protagonista de la nueva edición de la revista Don Juan, donde le preguntaron por su trayectoria, su realidad y el vínculo amoroso que sostuvo con Palomeque por más de diez años. Una de las interrogantes que surgieron al respecto sobre su relación con el actor fue acerca de las escenas románticas que él grababa y en las que tenía contacto con colegas.

La presentadora de entretenimiento lo primero que afirmó es que nunca fue una mujer celosa, pese a las experiencias que vivió en el pasado. La vallecaucana indicó que su carácter y temperamento eres muy tranquilos, por lo que no le ponía tiza al trabajo que hacía Lincoln Palomeque, a quien conoció actuando.

“Nunca he sido una mujer celosa, ¡con todos los cachos que me han puesto y nunca he sido celosa! No es mi personalidad. Soy de un temperamento muy tranquilo, no me gusta joderle la vida a nadie precisamente para que no vengan a joderme la mía. Yo conocí a Lincoln siendo actor, yo no veía las cosas que él hacía, no por nada malo, si coincidía y lo veía, bien, pero no me sentaba como una loca tóxica al frente de televisor”, dijo en la entrevista con el medio, donde puntualizó en que ni su expareja ni ella son tóxicos y esto ayudó a que todo fluyera más.

De igual manera, en esta charla se indagó si Cruz en algún momento contempló convertirse en actriz, tal y como sucedió con otras exreinas de belleza como Taliana Vargas, Carolina Gómez o Paola Turbay. La modelo afirmó que le llegaron propuestas, pero sabía y conocía lo complejo que era este mundo, por lo que prefirió decir ‘no’.

“Respeto mucho a los actores, ¡además estuve casada con uno 13 años! Sé lo difícil que es la carrera, sé lo complejo que es para ellos tener todo y luego no tener nada. No es fácil. Hay estabilidad mientras se tiene trabajo, pero un desequilibrio mientras no, y eso que Lincoln es un hombre supremamente organizado con su plata, con sus cosas”, aseguró.

La dedicatoria de Carolina Cruz a Lincoln Palomeque

Carolina Cruz concedió una entrevista para Los Informantes donde, además de hablar del drama que vivió con la enfermedad de su hijo, desató todo un revuelo con una hermosa confesión sobre Lincoln y ella, dedicándole unas palabras que rara vez se escuchan dedicar a un exnovio o una expareja.

“Obviamente, una separación es difícil para cualquier persona; obviamente, es dolorosa. Pero creo que en nuestro caso ha sido muy sanador, muy tranquilo, muy amoroso, que eso es lo que me ha parecido más lindo de todo, porque al fin y al cabo los dos vamos a estar juntos el resto de la vida, por nuestros hijos”, declaró la caleña, despertando el amor y la ternura en sus seguidores, quienes incluso se preguntaron si en un futuro tanto Palomeque como Cruz podrían volver a estar juntos como pareja.

Y aunque esto por el momento se ve muy remoto y casi imposible, Carolina sí tiene muy claro lo que le interesa con respecto a su exesposo. “A mí no me interesa pelearme con el papá de mis hijos porque los únicos afectados son mis hijos, ni siquiera yo. Que así sus papás ya no estén juntos, los hijos crezcan en una familia que se respeta, en una familia donde hay valores, y afortunadamente eso ven mis hijos aquí todos los días. Y eso me genera mucha paz, mucha calma; por eso creo que ha sido un proceso, más que doloroso, muy sanador”, afirmó Cruz.