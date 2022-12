“Ya lloré, obviamente”: Carolina Cruz publicó tierno video del avance de su hijo Salvador; reveló inesperada noticia

Carolina Cruz Osorio se convirtió en una de las grandes presentadoras de la televisión nacional, debido a la amplia trayectoria que construyó en los principales medios. La también modelo se abrió paso con su talento, personalidad y belleza, marcando una huella en el corazón de miles de personas, quienes se interesan por conocer detalles de su vida privada.

Uno de los temas que más suele salir a flote en la realidad de la vallecaucana a través de redes sociales es su hijo Salvador, el menor de la familia. Varios seguidores de la colombiana enfocan su atención en el crecimiento del bebé, la recuperación que lleva con el paso de los días y el avance en cada uno de los procesos de salud.

Recientemente, ante la mirada de los curiosos, Carolina Cruz decidió compartir con sus fanáticos un tierno momento que protagonizó el pequeño niño en medio de sus terapias. La presentadora de Día a día utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un clip en el que se observó cómo eran las fonoaudiologías del menor, quien aparecía dormido y recostado en un coche.

La empresaria plasmó el trabajo de la fonoaudióloga, quien, con mucho cuidado y dedicación, logró avances significativos en el proceso del bebé. Esta situación se dio en medio de la siesta de Salvador, ya que era mucho más fácil y sencillo realizarle los respectivos ejercicios.

En un texto que se ubicó en la historia del perfil, Cruz dio una noticia alentadora sobre su hijo. La modelo indicó que, gracias al trabajo y dedicación de la especialista, el pequeño ya mantenía la lengua adentro y comenzó a decir más palabras que antes.

“Lo más tierno que van a ver hoy! Carmencita es la fonoaudióloga de Salvador hace más de un año. Gracias a ella y a su dedicación este gordo ya mantiene la lengua adentro y cada vez dice más y más palabras. El tiempo de DIOS y su perfección”, escribió en el mensaje del post.

No obstante, luego de regalar estas imágenes a sus seguidores de Instagram, la exreina de belleza apareció en otro video dando unas palabras sobre lo emocionante que era para ella ver a su hijo en este proceso y saber que los avances estaban dando frutos positivos.

“Les acabo de dejar en la historia anterior el video más tierno de Salvador, haciendo sus terapias de fonoaudiología. Si la hace dormido, es mucho más fácil para Carmencita realizarle todos los ejercicios”, explicó Carolina en la historia.

“Ese video es una ternura, yo ya lloré, obviamente, eso es típico en mí. Ya lloré cada que veo un avance en el gordo y cada que veo cómo este proceso ha sido de perfecto y maravilloso… Ahí me pego mis berreaditas, no hay nada que hacer”, agregó, apuntando lo conmovida que estaba.

Carolina Cruz desbordó ternura junto a su hijo Salvador

Recientemente, Carolina Cruz compartió a través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, el tierno momento en que le hacía cosquillas a Salvador y el pequeño no dejaba de sonreír a carcajadas.

En el tierno clip de video de la tarde de juegos, también se vio a la presentadora pidiéndole un beso, mientras él la observaba con picardía sobre un caballo de juguete.

“Si tú no me mandas un beso, yo me lo voy a robar. Voy a robarme un beso ya mismo. Voy por mi beso”, se escuchó decir a Cruz, mientras salvador, su hijo menor, sonreía.

Tras lo anterior, algunos internautas comentaron: “Hermoso”, “Qué ternura jaajaja ¡se ve que le gusta el desorden ajajajajjaa ay Salvador!”, “Qué bella esa risa hermosa”, “Qué lindo y grande está el bebé. Dios lo bendiga y lo proteja siempre”, “Cosita de Dios”.

Vale anotar que Cruz se convirtió en protagonista de distintas noticias, en los medios nacionales, luego de que confirmara a principios de 2022 que su relación con el actor Lincoln Palomeque había llegado a su final. La presentadora dejó en el aire los motivos y circunstancias que los llevaron a separarse, comentando únicamente que el amor entre ellos se había transformado y ahora serían un equipo para criar a sus hijos.