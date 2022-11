Videos de Carolina Cruz cuando trabajó como presentadora con Jorge Barón en televisión, ¿cambió mucho?

Carolina Cruz se convirtió en protagonista de diversas noticias en los medios nacionales debido a la transformación que tuvo su vida desde principios de año, luego de tomar la decisión con Lincoln Palomeque de terminar su relación. Los curiosos de las plataformas digitales se interesaron por conocer detalles de este rumbo que llevó la expareja, intentando comprender qué fue lo que pasó.

Ante una larga lista de interrogantes sobre sus vidas personales, ambos famosos decidieron guardar silencio y afirmar que su amor se transformó, por lo que serían un equipo como padres y centrarían su atención en Salvador y Matías. No obstante, recientemente, en entrevista exclusiva con Los Informantes de Caracol Televisión, programa que dirige María Elvira Arango, la modelo y presentadora destapó su corazón y recordó un poco de su trayectoria en la televisión.

En este espacio, Carolina Cruz viajó en el tiempo y revivió la época en que inició su paso por los medios, enfatizando en cómo fue recibir una llamada de Jorge Barón para que trabajara con él en el Noticiero del espectáculo. La celebridad colombiana apuntó que jamás se imaginó esta situación, pero nunca dudó en intentarlo y crecer frente a las cámaras.

“Yo decía: ‘¿Pero este señor Jorge Barón por qué me estará llamando? Yo nunca en mi vida he cogido un teleprónter, nada’. Y empecé a hacer el Noticiero del espectáculo y me empezó a gustar. Ahí ya empecé a trabajar en televisión, y aquí me quedé”, relató la exreina en el programa.

Aunque en la pasada celebración de los 50 años de Sábados Felices se mencionó este tema, hasta Los Informantes fue que se conocieron y recopilaron algunos videos de su participación en esta producción televisiva, a la que llegó luego de su paso por el Reinado Nacional de la Belleza.

En las imágenes se apreció que la vallecaucana llevaba su pelo bastante largo y liso, además de lucirlo con un tono claro, muy cercano al rubio. En aquel entonces se peinaba con varios mechones detrás de las orejas, dejando al descubierto su rostro.

Su altura siempre llamó la atención, marcando una huella en aquellos televidentes que disfrutaron el formato dirigido por el famoso presentador.

Minuto 7:54

Carolina Cruz habló de la enfermedad que atravesó su hijo Salvador

Carolina Cruz aprovechó este espacio y se pronunció sobre la enfermedad de su pequeño hijo Salvador, revelando cómo fueron los angustiantes momentos en los que se enteró que su hijo sufría de macrocefalia.

“Su cabecita le había crecido 7 centímetros. Era demasiado y el doctor nos dijo que no era normal que creciera tanto, y le iba a hacer una radiografía para saber qué pasaba con Salvador. Después nos dice que Salvador tenía agüita en su cabeza”, afirmó la vallecaucana.

Con esa noticia, Carolina Cruz se derrumbó y empezó a buscar respuestas. “El error que cometemos todos los seres humanos es buscar inmediatamente en Google. Lo primero que me salió fue una hidrocefalia”, precisó.

Cada palabra que leía en Internet le partía el corazón en mil pedazos, pero posteriormente el médico les dio un parte mucho más alentador. “El doctor de una nos dijo sí, Salvador tiene agüita en su cabeza, pero les vamos a explicar cuál es su condición. La hidrocefalia es cuando la agüita entra al cerebro, que igual si se detecta a tiempo, todo tiene solución; la macrocefalia es cuando el agüita no entra al cerebro, sino que se queda afuera, y que también tiene solución”.

En otras palabras, Carolina Cruz explicó: “A Salvador hagan de cuenta que se le tapó el baño. Como la cabecita de los bebés es como una plastilina suavecita y que apenas se está formando, pues entonces la cabeza empezó a crecer por la parte de afuera”.

Su pequeño hijo ya fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y goza de excelente salud. Ella vive en Bogotá con los dos niños, mientras que Lincoln Paloqueme está en el exterior consolidando su carrera como actor, pero constantemente viene el país a visitar a sus hijos.