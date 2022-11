Video | Carolina Cruz se desahogó y confesó por qué terminó con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz, una de las principales presentadoras de Día a Día (Caracol Televisión), compartió en marzo pasado un corto comunicado de prensa y confirmó que se separó oficialmente de Lincoln Palomeque, tras 12 años de noviazgo.

“Llevamos mucho tiempo trabajando en nuestra familia para estar bien. Hemos tomado la sana y poderosa decisión de terminar nuestra relación como pareja, para seguir construyendo como padres, amigos y compañeros de vida”, precisó en aquella oportunidad.

Pese a que tienen actualmente una buena relación, la modelo vallecaucana se desahogó recientemente en el podcast de Alejandra y Valeria Sandoval, y contó por qué decidió separarse del actor, que nunca se ha pronunciado sobre este tema.

La empresaria, de igual manera, confesó que no estaba cómoda con la relación, por lo cual tomó la decisión de dar un paso al costado. Asimismo, puntualizó que fue un acto de honestidad consigo misma.

“Hay momentos en las relaciones, que uno piensa que si quiere que sea para toda la vida con esa persona, pero quién dijo que tiene que ser así. Existe un cariño, un respeto y vamos a estar siempre para toda la vida porque tenemos dos hijos, pero cuando el amor se transforma, es mejor dar un paso al costado”, indicó inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “Yo decía que si estoy educando buenos hombres, yo debo ser honesta conmigo también, yo tengo que buscar lo que a mí me haga feliz, si yo estoy feliz, mis hijos también. No puedo estar en una relación por pensar en el qué dirán o en la sociedad”.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el informal diálogo con las creadoras de contenidos para reiterar que la relación que tiene con el reconocido actor es bastante buena. Además, lo volvió a destacar como papá.

“La separación nunca va a ser un fracaso. No se puede forzar nada, hice un proceso con psicóloga, chacras, energía, la Virgen, Dios, el rosario, todo. Somos muy buenos amigos, hablamos todos los días, tenemos la mejor relación por los niños y él es un papá muy presente para ellos”, concluyó.

Cabe recordar que hace unas semanas Carolina Cruz habilitó la caja de interrogantes en su cuenta personal de Instagram para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le preguntaron por Palomeque.

“Yo siempre me he caracterizado por ser una mujer muy tranquila, y siempre tuve una relación bastante tranquila con Lincoln. Ahora que somos papás, pero que no estamos juntos como pareja, seguimos teniendo una buena relación. Igual de tranquila”, manifestó la vallecaucana.

Adicionalmente, precisó: “Me siento feliz estando soltera, exageradamente feliz. Sin embargo, eso no significa que cuando estaba en una relación me sentía agobiada, triste y mal. Cuando las cosas no fluyen me hago a un lado. Es mejor hacerse a un lado”.

La modelo reveló finalmente en medio de la dinámica por qué nunca se casó con el reconocido actor, pese a que tuvieron un noviazgo bastante estable por muchos años.

“No es que no crea en el matrimonio. He ido a muchos matrimonios, sigo yendo a muchos matrimonios. Sigo celebrando la vida y la unión de muchas personas que toman esta decisión. Que me parece una decisión muy seria”, sentenció.