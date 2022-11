Carolina Cruz recordó momento que vivió con la salud de su hijo Salvador: “Con solo mirarme me has dado la fortaleza”

Carolina Cruz se convirtió en una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, debido a la extensa trayectoria que construyó en los medios nacionales. La exreina se robó las miradas con su belleza, profesionalismo y actitud, llegando a distintos formatos de entretenimiento como Día a día y Muy buenos días.

En medio del reconocimiento que adquirió por su trabajo, los seguidores de las plataformas digitales depositaron su atención en distintos detalles de la vida personal de la vallecaucana, quien compartió videos y fotos de la relación que sostuvo en el pasado con Lincoln Palomeque, los emprendimientos que creó y los momentos que atravesó con sus pequeños hijos, Salvador y Matías.

Uno de los temas que más despertó interés en los fanáticos de Carolina Cruz fue la recuperación y el proceso que llevó su segundo hijo, quien tuvo que someterse a cirugías y terapias para lograr estabilizarse en cuestión de salud. La también modelo compartió algunos momentos que vivió con el bebé, quien demostró ser fuerte y valiente para afrontar todas las situaciones que aparecieron en el pasado.

Recientemente, la presentadora de Caracol Televisión llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram luego de utilizar su cuenta oficial para revivir y recordar un complejo momento que atravesó con Salvador. La colombiana publicó un carrete con una foto y un video en los que plasmó la experiencia que atravesó con el pequeño tras salir de su segunda cirugía.

En el post que quedó visible en el perfil de la celebridad se observó que Cruz habló un poco del contexto de la instantánea, del procedimiento quirúrgico que se le realizó al niño y las emociones que sintió cuando terminó esta parte del proceso de recuperación.

“Hace un año exactamente a esta hora estabas en cirugía, la segunda de tu cabecita en menos de 3 meses. En esta foto acababas de llegar a la habitación, tan fuerte, tan poderoso, tan capaz que, con solo mirarme, me has dado la fe, la fortaleza y la sabiduría que nunca pensé tener”, escribió la ex Señorita Valle en el pie de foto del post.

En el mismo texto, la empresaria puntualizó en que un año después de este capítulo todo cambió y Salvador está “perfecto y sano”, feliz y lleno de energía para vivir distintas cosas. La presentadora puntualizó en que su hijo “la salvó” y por eso estaba agradecida con Dios.

“Hoy, un año después, estás perfecto, sano, feliz, lleno de vida y con una energía única. Siempre te lo he dicho y te lo diré: Me SALVASTE…SALVADOR. Gracias DIOS por nunca soltarnos”, indicó en el mensaje.

Por último, Carolina Cruz enfatizó en la ternura que le generaba ver el video que publicó en su perfil, ya que el niño estaba muy juicioso haciendo sus nebulizaciones después de la operación que le realizaron.

“P.D: el segundo video es de lo más tierno que he visto en mi vida, el haciéndose las nebulizaciones después de la cirugía jajajaja ¡Te Amo Gordo!”, agregó.

Carolina Cruz reveló por qué dejó de publicar fotos de su hijo Salvador en el pasado

Meses atrás, en una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en su cuenta oficial de Instagram, una persona aprovechó para preguntarle a la exreina de belleza cuál era el motivo por el que dejó de subir fotos y videos del menor. Cruz, sin problema alguno, compartió un video para referirse al tema, y así exponer las razones de su decisión.

Según se aprecia en el clip, donde apareció la artista apoyándose sobre una de sus manos, este cambio en las publicaciones de su perfil se debe a un control y límite que se quiso poner, ya que sintió que estaba sobrepasando la situación y compartiendo mucho contenido de su bebé.

“¿Por qué ya no muestras a Salvador?”, escribió una persona en la casilla de preguntas.

Carolina Cruz explicó que, aunque se sentía muy orgullosa como mamá de todo lo que pasaba con sus hijos, pensó bien las cosas y decidió dar un respiro con lo que mostraba de su familia.

“Quisiera mostrar todo lo que hacen mis hijos. No por exponerlos, sino porque uno de mamá es muy intensa y uno se emociona con todo. Pero, toca controlarse”, dijo en el post de su cuenta, de manera corta y bastante particular.