Carolina Cruz mostró la lujosa casa donde vive su mamá

Carolina Cruz es una de las mujeres más populares en la farándula nacional. Durante varios años en la pantalla chica ha acompañado a las familias colombianas presentando numerosos programadas y secciones. Así mismo, es bastante reconocida gracias a su faceta como empresaria, modelo e influencer.

Desde que se dio a conocer el fin de su relación con el actor Lincoln Palomeque, los más de 7,3 millones de seguidores de Carolina Cruz en Instagram permanecen atentos a cómo dará continuidad a su vida amorosa. Aunque por ahora no ha confirmado nada serio y se ha enfocado en sus proyectos laborales y personales, la presentadora aprovecha cada oportunidad para bromear sobre el tema.

En esta ocasión, Cruz compartió con sus fanáticos un video en sus historias de Instagram, de la remodelación de la casa de su mamá, dejando ver el antes y el después del lugar, asimismo quedó captada la reacción de la madre de la presentadora al ver su nuevo hogar.

La vallecaucana mostró cada rincón de la casa de su mamá. - Foto: Tomada de Instagram @carolinacruzosorio y captura de video/canal Jamar

La grabación fue realizada por la compañía de muebles y replicada por la famosa colombiana, donde se ve la transformación del inmueble de Luz María Osorio, madre de la presentadora, así como también, dejaron ver el proceso del traslado y la ubicación final de cada inmueble.

“¡Ay no! ¿Qué es esto tan lindo?”, fue la primera reacción de la vallecaucana mientras daba un recorrido por la casa de su mamá. Adicionalmente, señaló que, “Me da mucha satisfacción y felicidad. (...) superó no solo las expectativas de mi mamá, sino que también superó las mías”.

Luz María Osorio también dejó saber su emoción al ver la remodelación que le habían hecho a su hogar: “Yo estoy demasiado feliz. (...) Quedó mucho más lindo el apartamento (…) He contenido las lágrimas porque me emociona mucho ver los muebles, la decoración, la habitación, la tranquilidad y la paz que me está generando, que para mí es lo mejor, yo estoy feliz”, señaló la madre de la presentadora.

Finalmente, la también modelo agradeció el trabajo de sus cómplices por haberle cumplido el sueño a su mamá.

Carolina Cruz confesó por qué terminó con Lincoln Palomeque

Pese a que tienen actualmente una buena relación, la modelo vallecaucana se desahogó recientemente en el pódcast de Alejandra y Valeria Sandoval, y contó por qué decidió separarse del actor, que nunca se ha pronunciado sobre este tema.

La empresaria, de igual manera, confesó que no estaba cómoda con la relación, por lo cual tomó la decisión de dar un paso al costado. Asimismo, puntualizó que fue un acto de honestidad consigo misma.

“Hay momentos en las relaciones que uno piensa que si quiere que sea para toda la vida con esa persona, pero quién dijo que tiene que ser así. Existe un cariño, un respeto y vamos a estar siempre para toda la vida porque tenemos dos hijos, pero cuando el amor se transforma, es mejor dar un paso al costado”, indicó inicialmente.

Luego, Cruz añadió: “Yo decía que si estoy educando buenos hombres, yo debo ser honesta conmigo también, yo tengo que buscar lo que a mí me haga feliz, si yo estoy feliz, mis hijos también. No puedo estar en una relación por pensar en el qué dirán o en la sociedad”.

La presentadora de Caracol Televisión también aprovechó el informal diálogo con las creadoras de contenidos para reiterar que la relación que tiene con el reconocido actor es bastante buena. Además, lo volvió a destacar como papá.

“La separación nunca va a ser un fracaso. No se puede forzar nada, hice un proceso con psicóloga, chacras, energía, la Virgen, Dios, el rosario, todo. Somos muy buenos amigos, hablamos todos los días, tenemos la mejor relación por los niños y él es un papá muy presente para ellos”, concluyó.