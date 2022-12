Video | Carolina Cruz desbordó ternura junto a su hijo Salvador

Carolina Cruz, modelo, empresaria y presentadora del programa Día a día de Caracol TV, no deja de enseñarles a sus seguidores el amor tan inmenso que siente por sus hijos, entre ellos el pequeño Salvador, que con su alegría y sonrisas cada día la enamora más.

Es por ello que, recientemente, Carolina Cruz compartió a través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, el tierno momento en que le hacía cosquillas a Salvador y el pequeño no dejaba de sonreír a carcajadas.

En el tierno clip de video de la tarde de juegos, también se vio a la presentadora pidiéndole un beso, mientras él la observaba con picardía sobre un caballo de juguete.

“Si tú no me mandas un beso, yo me lo voy a robar. Voy a robarme un beso ya mismo. Voy por mi beso”, se escuchó decir a Cruz, mientras salvador, su hijo menor, sonreía.

Tras lo anterior, algunos internautas comentaron: “Hermoso”, “Qué ternura jaajaja ¡se ve que le gusta el desorden ajajajajjaa ay Salvador!”, “Qué bella esa risa hermosa”, “Qué lindo y grande está el bebé. Dios lo bendiga y lo proteja siempre”, “Cosita de Dios”.

Vale anotar que Cruz se convirtió en protagonista de distintas noticias, en los medios nacionales, luego de que confirmara a principios de 2022 que su relación con el actor Lincoln Palomeque había llegado a su final. La presentadora dejó en el aire los motivos y circunstancias que los llevaron a separarse, comentando únicamente que el amor entre ellos se había transformado.

No obstante, recientemente, concedió una entrevista a Los informantes y se sinceró sobre cómo ocurrió todo con su expareja. La vallecaucana habló desde el corazón y expuso lo que estaba pasando en esa época al interior de su relación, puntualizando en que sus sentimientos ya no eran los mismos que antes.

Al abrir la puerta a este tema, Carolina Cruz realizó una dinámica en redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Instagram, dándoles paso a los curiosos para que indagaran sobre su vida personal. Una persona no perdió la oportunidad y le pidió un consejo a la presentadora de entretenimiento para lidiar con la tusa y superarla de la mejor manera.

“Consejo para pasar esa tusa tan grande y así volver a vivir”, escribió una persona en la casilla de interrogantes.

La famosa respondió que se centró en disfrutar de la soledad, aprender a reconocer estos espacios y lidiar con todas las sensaciones internas, buscando sanar y avanzar.

“¡Ser feliz en tu soledad! Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa y fantástica que es la soledad en paz y calma”, escribió en una historia de su perfil, donde ubicó una foto en la que va caminando.

La dedicatoria de Carolina Cruz a Lincoln Palomeque

Fue en las historias de Instagram donde Carolina cruz empezó a responder preguntas de sus seguidores, quienes aprovecharon el “papayazo” para tirar prendidas todas las bombas que tenían represadas y así averiguar por qué fue que terminaron el actor y la presentadora, asunto que quedó resuelto cuando la vallecaucana reveló lo siguiente:

“Cuando mis ojos no brillaban más, ahí me di cuenta que era el momento de separarse. Ser feliz en tu soledad. Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa que es la soledad en paz y calma”.

Otra de las preguntas que obtuvieron una respuesta de la exreina fue una sobre las infidelidades, indagando si ella era capaz de perdonarlas o, por el contrario, las condenaba con el peor de los castigos. Cruz respondió de forma tajante: “¡Ya no! He perdonado muchas infidelidades a lo largo de mi vida y relaciones”.

Dicho todo esto en sus historias, sus fanáticos quedaron tranquilos con la honestidad de la presentadora, quien también concedió una entrevista para Los informantes donde, además de hablar del drama que vivió con la enfermedad de su hijo, desató todo un revuelo con una hermosa confesión sobre Lincoln y ella, dedicándole unas palabras que rara vez se escuchan dedicar a un exnovio o una expareja.

“Obviamente, una separación es difícil para cualquier persona; obviamente, es dolorosa. Pero creo que en nuestro caso ha sido muy sanador, muy tranquilo, muy amoroso, que eso es lo que me ha parecido más lindo de todo, porque al fin y al cabo los dos vamos a estar juntos el resto de la vida, por nuestros hijos”, declaró la caleña, despertando el amor y la ternura en sus seguidores, quienes incluso se preguntaron si en un futuro tanto Palomeque como Cruz podrían volver a estar juntos como pareja.