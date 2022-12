“Qué vergüenza”: preocupación de Laura Acuña por escenas subidas de tono en la película en que actúa

El pasado 22 de diciembre se estrenó en algunas salas de cine del país el largometraje El último hombre sobre la Tierra, de la productora Dago García Producciones y protagonizado por el actor John Alex Toro y la presentadora y ahora también actriz Laura Acuña.

En medio del rodaje, Acuña debió grabar escenas subidas de tono, las cuales confesó que le generaron mucho temor.

“No quería que mis papás vieran eso y dijeran: ‘Uy, qué vergüenza con el vecino, con el tío…’”, dijo en medio de su programa La sala de Laura Acuña.

Tras esto, el actor John Alex Toro intervino y manifestó: “Pero si los papás fueron los primeros que la vieron de chiquita. La mamá le cambiaba el pañal, el papá le limpiaba la cola… (...) ¿No te parece que es una falta de generosidad, con el público en general, mostrar todos esos atributos?”.

Posteriormente, Acuña dijo, entre risas, que otra mujer que se pareciera a ella hubiera podido reemplazarla en esas escenas.

“Realmente no hay mucho que mostrar ahí tampoco. Uno tampoco va a quedar mal. Si se tiene la posibilidad de tener una doble que tiene una nalga espectacular ¿para qué voy a mostrar la mía?”, dijo entre risas Acuña en su programa.

En el largometraje ‘El último hombre sobre la Tierra’, se narra la historia de Roberto ‘Piquiña’ Guzmán (John Alex Toro), un hombre intenso y ‘chabacán’ que está seguro de tener una oportunidad con Liliana (Laura Acuña), una ejecutiva de la empresa en donde trabajan.

En medio de una novena de aguinaldo en la compañía, Liliana le deja claro a ‘Piquiña’ que solo estaría con él si llegara a ser el último hombre sobre la tierra.

Lejos de imaginarlo, al día siguiente de la advertencia de Liliana a ‘Piquiña’, ocurrió en el mundo un inexplicable suceso y su compañero de trabajo se convirtió en el último hombre sobre la tierra.

Jhon Alex Toro y su experiencia trabajando con Laura Acuña

En una entrevista con Noticias Caracol, Laura Acuña y John Alex Toro también se refirieron a la experiencia al trabajar juntos para esta producción cinematográfica.

Al ser consultado sobre aquello que sentiría si fuera el último hombre sobre la tierra, el actor respondió al noticiero citado anteriormente: “a mí que me gusta hablar hasta por los codos, creo que me volvería loco. En el caso del personaje que interpreto solo se dedica a comer, beber, dormir, no necesitar dinero”.

Entre tanto, sobre Laura Acuña manifestó: “Saber que iba a tener una compañera que no tenía experiencia en el set me dio un poquito de nervios, pero Laura superó todas las expectativas”.

Y Laura Acuña también se refirió a su experiencia como actriz en esta producción del director, productor y libretista colombiano, Dago García.

“En la presentación yo tengo la conducción y el poder del micrófono, entonces yo voy conduciendo todo, aquí no, aquí hay muchas más personas”, manifestó en Noticias Caracol.

Vale destacar que Laura Acuña se ha ubicado como una de las presentadoras de entretenimiento más reconocidas de la televisión nacional, debido a su extensa trayectoria en los medios. La colombiana ha pasado por distintos proyectos con los cuales ha conquistado el corazón de los espectadores y el público.