Laura Acuña habla de la dura situación familiar que tuvo que vivir por culpa de una enfermedad: “Fue terrible”

Laura Acuña se ubicó como una de las presentadoras de entretenimiento más reconocidas de la televisión nacional, debido a su extensa trayectoria en los medios. La colombiana pasó por distintos proyectos con los cuales conquistó el corazón de los espectadores y el público.

Al ganar reconocimiento con su talento y trabajo, la famosa hizo que sus fanáticos despertaran interés por conocer más de su vida personal, familiar y laboral. Miles de personas la siguieron en Instagram, donde interactuaron con ella y se sintieron identificados con detalles de su estilo y rutina diaria.

No obstante, recientemente, Laura Acuña llamó la atención de sus seguidores con una entrevista que concedió a una revista, donde se sinceró y confesó el mal momento que atravesó en su vida familiar, debido a una enfermedad. La presentadora de entretenimiento relató lo sucedido con su papá, Germán Acuña, quien tuvo que ser operado por complicaciones de salud.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la edición impresa de la revista Aló, dedicada a la época de Navidad, Laura Acuña decidió hablar sobre esta situación de su progenitor, puntualizando en que no le gustaba contar estos detalles. La modelo mencionó que este momento fue complejo de afrontar, poniendo toda su atención en el bienestar de su papá.

“Mi papá tuvo unos temas de salud algo complicados y tuvieron que operarlo. Él es diabético hace muchos años y digamos que, a mí no me gusta contar mucho estas cosas, pero tuvo que someterse a una cirugía de riñón porque tenía un cáncer encapsulado, fue una cosa muy dura que como familia nos tocó afrontar”, reveló la integrante de La Voz Kids al medio.

La celebridad de Caracol afirmó que todo salió bien en los procedimientos médicos y en la actualidad su progenitor está “sano”. Todo el camino dio frutos distintos y beneficiosos para su familia, pese a que esta situación fue difícil para el señor Germán Acuña.

Según expresó Acuña, su papá enfrentó esta noticia de su salud de una forma complicada, ya que para él fue “terrible” por el estilo de vida que lleva desde hace muchos años.

“Es decir, psicológicamente lo afrontó muy bien, pero obviamente no fue sencillo, ha sido deportista, no fuma, no toma, son 50 años de hacer ejercicio, de comer bien, etc. Sin embargo, son situaciones que te recuerdan que debes estar la mayor cantidad posible con las personas que quieres, porque la vida te puede cambiar de un minuto a otro”, mencionó.

Como parte del mensaje de Navidad que quiso brindar en la entrevista, la modelo y presentadora indicó que lo más importante era tener salud y poder compartir estos momentos con las personas que se ama.

“Eso no pasó a mayores pero lo especial es eso, es realmente disfrutar con los que uno más quiere, porque a uno le cambia la vida en un minuto y nadie sabe cuánto tiempo tiene. Eso es parte de lo que mi papá nos inculcó desde niños: ‘No hay que posponer las cosas que uno puede hacer ya”. Esa ha sido de las enseñanzas más bonitas’”, aseguró.

¿Laura Acuña está soltera?

Además de su trabajo como presentadora, la vida privada de Acuña ha tenido varios aspectos que sus seguidores han comentado en redes sociales. Muchos no olvidan el escándalo que se generó hace unos años en la peluquería de Norberto y la catalogaron de diva, así como de su matrimonio con el empresario Rodrigo Kling, sobre el cual no se sabe mucho en la actualidad, por lo que los rumores de una separación están todavía a la luz del día.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, uno de los aspectos que Laura Acuña más publica es sobre su familia, en la que se incluye a su hermana y a sus dos hijos, Helena y Nicolás.

Sin embargo, desde hace un poco más de un año la presentadora no publica ni una sola foto al lado de su esposo, el empresario Rodrigo Kling, con quien se casó en el año 2010. Es por esto que desde hace un tiempo se cree que la pareja se divorció.

Ahora una nueva foto pone los rumores en fuego. Se trata de la portada de una revista en la que Laura y sus hijos fueron invitados a posar, pero en la postal navideña falta un miembro, Rodrigo. “¿Y el papá nada de nada?”, “¿Laura se separó?”, “Y el esposito no salió en la foto, ¿lo eliminaron por convivencia?”, escribieron varios seguidores en la imagen.

Cabe resaltar que el nombre de Kling ha estado inmerso en una investigación por supuesto lavado de activos y quizás esta puede ser una de las razones por la que Laura ya no habla de él ni lo muestra, por seguridad.