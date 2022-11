“Una experiencia inesperada”: Laura Acuña habló sobre nuevo rol; está feliz

La presentadora no ha dejado ver mucho de lo que está haciendo, tras el final de ‘La voz Senior’.

La presentadora Laura Acuña recientemente salió de la pantalla chica, tras acompañar el programa La voz Senior, en el que se encargó de darles paso a las intervenciones musicales de varios adultos mayores que impresionaron a Colombia con su talento y a los jurados Andrés Cepeda, Kanny García y Nacho.

Acuña se despidió del programa con gran agradecimiento, así lo dejó ver mediante su cuenta de Instagram, en la que dejó un mensaje hablando de la expresión de su rostro cuando está triste y cuando está molesta.

“Con el tiempo he descubierto que mi cara de tristeza y de mal genio es muy parecida… Hoy es inevitable sentirme triste porque también se puede sentir tristeza con agradecimiento infinito. Después de esta llorada que me he pegado, estoy lista para esta final. ¡Gracias Infinitas por acompañarnos cada noche! Los amo ❤️”, escribió la modelo.

Sin embargo, la creadora del programa de YouTube En la sala de Laura Acuña, continúa trabajando en un proyecto que también incluye cámaras, director, y actores; pues, según lo dio a conocer, con un corto texto y una fotografía, se estrena como actriz.

“Una de las experiencias más bonitas, retadoras e inesperadas de mi vida … #elúltimohombre Muy pronto en las salas de Cine. Quisieran Ver más foticos???”, escribió, además de etiquetar al director de cine Dago García y al actor Jhon Alex Toro.

Vale decir que la expectativa que generó la presentadora, modelo y ahora actriz, se intensificó entre sus seguidores, pues rápidamente contestaron que no podían esperar, que sí querían verla y que solo con el nombre, ya sonaba interesante, entre otros comentarios más.

Premios Macondo 10° edición, premia el cine colombiano

Respecto al cine, vale decir que el actor Jhon Alex estuvo el pasado sábado 5 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, presentando una de las categorías de los premios Macondo, que se entregan a lo mejor del cine colombiano.

Allí, estuvo acompañado de la presentadora y actriz Conny Camelo, presentando los nominados y ganador a Mejor Cortometraje, entre los nominados estuvieron Two Spirit dirigido por Mónica Taboada Tapia, Lea Salvaje de María Teresa Salcedo Montero, Rabbit de Wil Salamanca y Silento de Esteban García Vernaza.

Pero finalmente la producción que logró llevarse la estatuilla a casa fue Lucía, un film de la directora Victoria Rivera. La lista de películas más premiadas en la 10° edición de los Macondo la encabezó Amparo, del realizador Simón Mesa Soto, que obtuvo siete estatuillas, incluyendo la de Mejor Largometraje de Ficción y la de Mejor Dirección.

La segunda producción más premiada fue Llanto maldito que se llevó tres galardones, y Entre la niebla y El film justifica los medios que obtuvieron dos premiaciones.

Durante el evento, se realizó la entrega de tres galardones especiales: el Premio del Público, que obtuvo la película Del otro lado, el Premio Macondo de Honor, que fue para el director bogotano Francisco Norden quien dirigió la reconocida película Cóndores no entierran todos los días, y el Premio Macondo a los Oficios del Cine, que se concedió al fotofija caleño Eduardo ‘La Rata’ Carvajal.

Asimismo, en medio de la gala se reprodujo un homenaje en memoria de aquellos grandes personajes de la industria que ya no están, como Marcelino Rodríguez ‘Mandíbula’, Ariosto ‘Toto’ Vega, y el actor Fabio Restrepo, entre otros guionistas, directores, fotógrafos y periodistas.