El disruptivo atuendo del actor Juan Pablo Barragán en la entrega de los Premios Macondo

El pasado sábado el centro de Bogotá fue lugar de reunión y celebración del cine colombiano, pues en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el corazón de la capital, la industria del cine festejaba la 10° edición de los Premios Macondo.

Entre los asistentes, estaban directores de cine, montajistas, músicos, editores, actores, directores de fotografía, fotógrafos, y diversos artistas que hacen parte del gran equipo que conforma a los productores del séptimo arte en el país.

Allí se pudo ver a personajes como los reconocidos actores Marcela Vallejo, Patricia Tamayo, Raúl Ocampo, Daniel Rocha, Paula Castaño, Julio Hernán Correal, Diana Ángel, Emanuel Esparza, Juan Pablo Barragán, Diana Wiswell, entre otros talentosos del cine y la televisión colombiana.

En medio del evento, el atuendo del actor de La ley del corazón que interpretaba a ‘Marcos Tibatá', Juan Pablo Barragán, llamó poderosamente la atención desde que llegó al Teatro y más todavía, cuando pasó al frente a presentar los nominados a mejor actriz y actor de reparto y entregar el premio, junto con la actriz Luna Baxter.

Ello, debido a que encima del pantalón, llevaba una falda negra de velo. En diálogo con SEMANA, ‘El Barragán’, como se hace llamar artísticamente, manifestó ante el cuestionamiento del por qué llevaba la falda: “Me gusta usar falda y porque a estas cosas uno se tiene que venir vestido como se le dé la gana, porque eso se vuelve una vaina de cómo te tienes que vestir, cómo hay que ser, qué hay que tener, como hay que ser en la vida”.

Asimismo, describió el resto de sus prendas: “Me puse una corbata, unos tenis, -desde mi primera comunión no usaba corbata, ah no, no hice mi primera comunión [dijo entre risas]- ah... pero en Marquitos Tibatá usaba esas corbatas todas feas”.

El actor también expresó a SEMANA lo que significó para él, estar ahí: “Para mí, los Macondo representan el espacio que no se puede perder entre nosotros los actores y no solamente nosotros, sino toda la gente que lucha por la cinematografía del país, tienen que tener un espacio y este es el espacio más importante de reunión, de encuentro, pero sobre todo de merecimiento y no hay que perder revista el cine colombiano que es tan hermoso”.

“En esta ocasión vine a entregar un premio mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto y es muy bello. Es más lindo venir cuando uno está nominado, pero igual es muy bello estar acá, porque te das cuenta que estás haciendo las cosas bien y estás haciendo algo importante, por eso te tienen en cuenta y eso es bello”, continuó diciendo.

De igual manera, ‘El Barragán’ expresó a SEMANA, un mensaje a los gobernantes: “Así ellos se opongan, nosotros no vamos a parar de luchar y seguiremos resistiendo y seguiremos levantando el puño -como dicen- porque si hay alguien terco, hay otros más tercos”, esto, debido a que a muchas problemáticas sociales que vive el país, no se les da la visibilidad que requieren ni mucho menos la atención.

En el desarrollo del evento, Juan Pablo, aprovechó el espacio que tuvo en la presentación de la categoría, previo a la transmisión en TNT, para hacer un llamado al respeto, específicamente refiriéndose el caso de presunto abuso sexual de Hilary, una joven de 17 años que fue víctima de un sujeto que, además la robó.

“Las mujeres deben sentirse seguras en cualquier lugar. Necesitamos defender el valor de la palabra ‘respeto’ y yo no iba a desaprovechar estar acá para decirlo porque tenemos que hablar, tenemos que visibilizar las cosas. Mucha fuerza (y ustedes saben yo de qué estoy hablando)”, expresó.

Y continuó diciendo: “Qué lindo el día que ustedes puedan estar tranquilas, parce”. Ante lo cual, Luna le agradeció públicamente al actor por esas palabras, el público lo aplaudió y él hizo una venia desde el escenario.