Video | Jessica Cediel, molesta al aire por malintencionado chisme: “Pudiste dañar un hogar”

La descarga, popular concurso musical de Caracol Televisión, se ha convertido en una de las producciones más vistas de la televisión colombiana durante los últimos meses y en la actualidad lidera el rating nacional en el horario prime.

Sin embargo, en medio del reality se han vivido momentos tensionantes entre los participantes; los jurados (Maía, Gusi, Marbelle, Santiago Cruz) y los presentadores, Carlos Calero y Jessica Cediel, incluso esta última se mostró bastante indignada en la emisión de este lunes 20 de febrero.

Todo ocurrió luego de la presentación que hizo Dareska, quien rompió en llanto y puntualizó que es una persona con muchas cualidades. Asimismo, señaló que se había “exaltado” por las pullas y comentarios de mal gusto que le hizo uno de sus compañeros.

La concursante, de igual forma, aprovechó el momento para recordar el fuerte altercado que tuvo con Breiner, puesto que este manifestó que ella no respetaba su hogar y les coqueteaba a varios de sus colegas.

“Te gustan Cristian Better, César y El Puma, los tres comprometidos. Qué bien, Dareska”, fue el comentario que hizo el hombre, el cual fue reprochado por varios de los participantes de La descarga.

Ante el desahogo de Dareska, Jessica Cediel no dejó pasar por alto esa situación y defendió a la talentosa cantante. Asimismo, sin tapujos, confrontó directamente a Breiner, al que le pidió que tuviera más respeto con sus compañeras.

La reconocida presentadora colombiana recalcó en medio del exitoso concurso musical que la violencia contra las mujeres no es solo física, sino que se puede presentar de manera verbal.

“Evidentemente, es una situación muy triste. Breiner, tú dijiste unas palabras muy fuertes a Dareska y podrías estar dañando un hogar. Estás generando unos chismes en un entorno totalmente malentendido”, precisó Cediel, visiblemente molesta.

Luego, la modelo sentenció: “Espero que no vuelva a pasar una situación como esta, porque la violencia no es solo física. Les pido que respetemos al otro, que es lo más importante”.

Marbelle tampoco se quedó callada ante este lamentable hecho y aseguró finalmente que las mujeres en la actualidad son diferentes, porque tienen la “capacidad de perdonar”, pero también de hacerse “respetar”.

Jessica Cediel opinó sobre infidelidad a Megan Fox

Cabe mencionar que Jessica Cediel decidió la semana pasada dar su opinión con respecto a la infidelidad que sufrió Megan Fox, la cual se hizo pública luego de un mensaje que subió la famosa actriz en las redes sociales.

“Imagínense que sigo a Megan Fox porque me encanta. Resulta que me dio por ‘chismosearla’ y no me apareció. Luego me puse a investigar y resulta que le pusieron los cachos, o sea, a Megan Fox que es la mujer más sexy del planeta”, señaló inicialmente.

Además, agregó: “Le dije a mi hermana y decíamos: ‘si le ponen los cachos a Megan Fox, ¿qué puede esperar uno que es cualquier mortal?’. ¿Qué puedes esperar tú que eres cualquier mortal?”.

Tras este comentario, la modelo bogotana habilitó la caja de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores sobre este tema. Aunque muchos apoyaron su pensamiento, otros le dijeron que la infidelidad no es culpa de la víctima, sino de la persona que lo comete y que la belleza no tienen nada que ver.