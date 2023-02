En video: A Jessica Cediel en ‘La Descarga’ le dijeron cuál será su futuro, ¿qué le espera?

El reality show de las noches del canal Caracol, La Descarga, continúa transmitiéndose debido a que la competencia no ha finalizado y no se sabe todavía quién será el feliz ganador del premio gordo, una buena cantidad de dinero.

En medio del concurso se han vivido diferentes momentos icónicos para los participantes, los jurados (Maía, Gusi, Marbelle, Santiago Cruz) y también a los presentadores, Carlos Calero y Jessica Cediel, tal como ocurrió en la más reciente transimisón, pues le dijeron cuál es su futuro.

Todo luego de la presentación de Katta Castaño, quien interpretó Bad Romance de la afamada artista estadounidense Lady Gaga, y de los comentarios que hicieron los mentores sobre el show de Katta.

Como es costumbre, Jessica Cediel intervino: “Aquí tenemos nuestro superhéroe que es nuestro querido Camilo (Martínez ‘Los ojos del alma’, porque es invidente) precisamente, Cami siempre conecta con lo que está más allá. O sea la casa ¿cómo está conectada?”, cuestionó.

Y el participante contestó: “Estamos bien conectados, sensibles unos, otros muy en la competencia; otros llevan la doble, tal vez, pero ahí vamos”, ante esto los demás concursantes se mostraron impactados y se rieron.

Jessica Cediel tiene un futuro prometedor - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Jessica aseguró que podría tratarse solamente de estrategia y siguió diciendo: “No, pero me gusta, porque si lo reconocen es porque es cierto. ¿Yo le puedo preguntar así como yo (sobre sí misma) cómo me ve la vibra ahí y toda la cuestión?”.

Sobre esto, Camilo le respondió que la vibra no se la ve, pero se la siente; ella le dijo ‘siéntamela, mi amor’ y le estiró su brazo para qué él le tocará la mano entre risas, en el minuto 36 del capítulo 44.

Él afirmó entonces: “La verdad es que llegan nuevos amores y viejos amores, te buscan, sinceramente”, entre risas, Jessica aseguró que eso le sucede “todo el tiempo”; Camilo prosiguió y le dijo que veía “música para ti, proyectos musicales muy interesantes”, ella impresionada le cuestionó “¿en serio?”.

Jessica Cediel es modelo colombiana - Foto: Instagram @jessicacedielnet

Camilo continuó contándole lo que veía, “contratos, mejor dicho, présteme una plática que cuando la vea le pago (entre risas de los mentores). No, no, pero esto es conectarse emocionalmente... hablando en serio, respeto mucho las creencias de cada quien; uno se conecta no cuando quiere sino... pues cuando la divinidad da la conexión. Entonces es muy importante eso conectar, pero conectar respetando a la persona”, concluyó.

Cediel prosiguió con el hilo del programa y manifestó: “Listo pues, me toca desconectarme pa’hacer un revolcón ahí por dentro”, mientras movió un poco sus caderas.

Después de eso el programa continuó su curso y dieron paso a la presentación de Román, no sin antes mostrar un poco de la conversación que tuvo Camilo con Román, pues entre otras cosas aseguró que tenía un nuevo comienzo pese a las difíciles circunstancias que había tenido que vivir.

La presentadora habló de su experiencia personal con este tema íntimo. - Foto: Instagram @jessicacedielnet

La razón por la que Jessica casi se va de ‘La descarga’

Vale recordar que la modelo tuvo un fuerte quebranto de salud pero siempre mantuvo al tanto a sus seguidores por su estado de salud, pues en su momento, causó gran preocupación. En su cuenta de Instagram, mediante varias historias en su momento, la presentadora dejó mensajes cortos a sus fanáticos en donde les agradeció por estar pendiente de ella y de cómo avanzaba su recuperación.

Fue ella misma quien se encargó de negar su salida del programa debido al virus que la atacó, pues en una dinámica de preguntas que realizó le cuestionaron si se iría del show, pero ella, con su voz afectada todavía, dijo que no se iba del reality, sino que continuaba en el programa musical, tal como se ha podido evidenciar en lo corrido del mismo al aire.