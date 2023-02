Sara Uribe abrió su corazón y habló de la depresión que sufrió tras separarse de Guarín

La apuesta del canal RCN con el reality, en el que varios personajes reconocidos de la farándula y la cultura nacional, Survivor, la isla de los famosos, han develado muchas sombras que tienen los seres humanos y que en los famosos, muchas personas creen que no están, como la ansiedad o la depresión.

Es así como, por ejemplo, Mateo Carvajal, quien se hizo conocido por participar en El Desafío, sufrió un ataque de ansiedad y no soportó más que a primera noche del programa y tuvo que ser valorado por psicología para poder salir del programa sin mayores consecuencias.

Las fricciones entre los concursantes de 'La isla de los famosos' ya se empiezan a evidenciar. - Foto: RCN

De igual manera la sucedió a la exprotagonista de novela, Manuela Gómez, quien también en la primera noche no resistió los mosquitos y la ansiedad de hallarse en un lugar inhóspito, y casi sin mosquitos. Además, en medio de la valoración con la psicóloga, contó que era adoptada y que había tenido una vida muy difícil, por lo que no quería estar ahí.

Manuela Gómez - Foto: Survivor: la isla de los famosos

Seguido de esto, han pasado varios momentos difíciles, pues a uno de los participantes le cayó un coco en la cabeza, dejándole un enorme chichón; asimismo, las ‘Amazonas’, que está conformado únicamente por mujeres, que habían tomado la determinación de perder para que las eliminaran y resulta que, en cambio, ganaron la ‘inmunidad’, pero estaban esperando alimentos.

Entre tanto, Sara Uribe, la -también ex protagonista de novela- modelo y empresaria, también sufrió una crisis de ansiedad en la noche, y contó cuál fue la razón. Al hablar de ello, afirmó que toma medicinas recetadas por el psiquiatra.

“Yo estoy en un tratamiento psiquiátrico porque hace aproximadamente un año entre en una depresión muy fuerte, porque me separé, quebré en mis negocios y me robaron mucho dinero [en esto, fue enfática]. Para yo poder dormir... para poder descansar, para poder alimentarme porque no me estaban dando ganas de comer, me ayudaron con medicamento… me bajaron la dosis antes de venir al programa porque ya estoy saliendo, pero no lo he dejado del todo”, manifestó.

Captura de pantalla, primer capítulo 'Survivor' - Foto: Captura de pantalla, primer capítulo 'Survivor'

De igual manera, en su cuenta de Twitter afirmó: “La depresión es una realidad. Pedir ayuda a tiempo es la diferencia que puede marcar tu vida y la de las personas que amas. En @SurvivorLaIsla viví momentos muy duros porque no me estaba tomando el medicamento. Y sí, no es pecado tomar medicinas”.

Todo esto debido a que -pese a que se ha hecho visible este fenómeno en la población- aún se requiere de más ayuda, y más conocimiento para evitar decenas de casos que se presentan a diario y terminan en suicidios.

Instagram Sara Uribe - Foto: Instagram Sara Uribe

En el programa, los famosos llegaron para enfrentarse a diversas pruebas (tanto físicas como mentales y de estrategia), con el fin de ganarse 500 millones de pesos. Su presentador es el motociclista extremo Tatán Mejía, quien ya participó en este desafío años atrás, además, cabe recordar que hace poco él estuvo en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity.

Sin embargo, una cosa es la propuesta de la producción y otra muy diferente es llegar y aguantar las precariedades a las que son sometidos, pues, como su nombre bien lo indica, el programa es de supervivencia y por lo que se ha venido mostrando en más de una semana del lanzamiento, no todos estaban preparados mentalmente, pese a que físicamente estaban 10/10 (con mucho entrenamiento).

Sin tener un espacio donde dormir plácidamente, poca comida, falta de fuego, falta de suministros y aguantando las picadas de mosquitos, a más de un famoso les hizo tener sentimientos encontrados el hecho de no tener las garantías que tienen en su propio hogar.