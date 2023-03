“Se mueve más una pala”, le dicen a Carolina Cruz y a Carolina Soto por su baile en ‘Día a Día’

No cabe duda de que uno de los programas favoritos de los colombianos es Día a Día, del canal Caracol. Desde hace varias décadas, este matutino ha sido uno de los medios de distracción más importantes de varias generaciones, además porque por este set de grabación han pasado varios rostros famosos de la televisión nacional.

Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, el chef Juan Diego Vanegas y Catalina Gómez son los presentadores actualmente, encargados de entretener en las mañanas con invitados especiales, recetas, juegos y concursos, especialmente Catalina, quien es la que más tiempo lleva como presentadora del programa.

Presentadores de Día a día - Foto: Instagram @caritosotooficial

Sin embargo, aunque Catalina es una de las conductoras que más llaman la atención por el tiempo que lleva en el matutino, Carolina Cruz y Carolina Soto han obtenido gran visibilidad debido a algunas acciones que hacen en Día a Día y han dividido opiniones.

En el programa, los presentadores no dejan de sorprender con los invitados que llevan al set de grabaciones y cómo interactúan con ellos, no solo para que los televidentes se lleven algún premio, sino también para entretener a la audiencia y a los que presentes.

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, presentadores programa "Día a Día" - Foto: Cuenta de Instagram @apuntesdecata

Así sucedió hace unos días cuando Valeria Sandoval llegó con su personalidad y movimientos de caderas para llenar de baile el set. La creadora de contenido se destaca en las redes sociales por sus rutinas de baile, además hija de la actriz Alejandra Sandoval, reconocida por la novela El cartel de los capos.

En medio de su visita a Día a Día, Valeria decidió enseñar algunos de sus trucos y se paró para empezar a bailar bachata. La joven agarró a Iván Lalinde, pero en los comentarios del video los internautas aseguran que Lainde no tiene buenos movimientos: “Un requisito para entrar a ese programa es no saber bailar”.

Al divertido baile se sumaron Cruz y Soto, quienes intentaban seguirle el paso a Valeria. Y aunque la influenciadora se veía contenta, las dos Carolinas parecían estar un poco confundidas y en redes no se los perdonaron: “Se mueve más una pala”, “Tiene más ritmo un paro cardíaco”, “Caro Soto aún no coordina media”, “Definitivamente el baile no es lo de los presentadores”, “Deberían pagar unas clases de baile”, “Flexibilidad de cadera niños”, “Tan jóvenes y les cuesta”, son algunas de las burlas que les dejaron a los conductores en el divertido video.

Carolina Cruz habló del empresario con el que sale

Los últimos dos años para Carolina Cruz, sin duda alguna, han sido bastante retadores a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar, al mismo tiempo, su proceso de separación con Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se separaron este año - Foto: YouTube: Eva Rey/Instagram: Lincoln Palomeque

Sin embargo, la presentadora de Día a Día ha señalado en repetidas oportunidades que el tema de su ruptura con el actor cucuteño está completamente superado, tanto que hace unas semanas afirmó que espera volverse a enamorar.

Los rumores sobre la reconocida modelo aumentaron en las redes sociales luego de que insinuó en una entrevista con Eva Rey que estaba saliendo con alguien. Incluso, la han visto muy bien acompañada en varios eventos.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada de Lincoln. No hace mucho, hice el amor, hay alguien por ahí. Estoy contenta, pero todavía no se los voy a presentar [a mis hijos]”, indicó diálogo con la española, quien logró picarle la lengua a la vallecaucana.

Carolina Cruz respondió pregunta sobre Holmán Fuentes - Foto: Instagram: Carolina Cruz

Mediante las historias de Instagram, la presentadora habilitó esta semana la caja de interrogantes para interactuar con sus seguidores, quienes le preguntaron si tenía un romance con Holman Fuentes, famoso empresario.

Carolina Cruz no tuvo ningún tipo de problema para responder esta inquietud y señaló, de manera irónica, que llevaba saliendo con Fuentes desde hace años. Posteriormente, explicó una vez más que este es uno de sus mejores amigos.

“Llevo mucho saliendo con él, y con todos los amigos que no me han dejado sola nunca”, fue el mensaje que escribió la exreina para responder la pregunta, la cual acompañó con una fotografía.