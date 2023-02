Iván Lalinde abrió su corazón y se desahogó por duro duelo que atraviesa: “Duele mucho”

Día a día, que es uno de los programas insignia de Caracol Televisión, confirmó en diciembre pasado durante una de sus emisiones la lamentable noticia sobre el deceso de la madre de Iván Lalinde, reconocido presentador colombiano.

“Hoy iniciamos nuestro programa encendiendo una luz por el alma de la mamá de nuestro Iván Lalinde. Mucha fortaleza en este duro momento para nuestro presentador”, indicó el matutino en las redes sociales, donde le mandaron varios mensajes de apoyo al antioqueño.

'Día a Día' confirmó el deceso de la mamá de Lalinde. - Foto: Cuenta de Instagram @apuntesdecata

Mediante su cuenta personal de Instagram, el comunicador decidió abrir esta semana su corazón y habló del duelo que está viviendo por la muerte de su mamá. Asimismo, compartió cómo ha sido todo ese proceso de aceptación con respecto a la pérdida de un ser querido.

“La mamá se fue. Estoy en ese duelo y duele, duele mucho. Duele mucho no tenerla ahí, no sentir la energía de ella y no tenerla para abrazarla. Pero realmente ella sí está, está en cada pensamiento y en cada acción. Todo el tiempo estoy conversando con ella”, indicó inicialmente.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó el momento para contarles a sus seguidores una historia que le ha pasado desde que falleció su progenitora, puntualizando que hay señales y muchas formas de sentir con el alma.

Doña Tere falleció el pasado 22 de diciembre. - Foto: Instagram: @ivanlalindeg

El presentador constantemente subía videos junto a su mamá. - Foto: Capturas de pantalla Instagram ivanlalindeg

“Cuando yo salgo de la casa, como a las cuatro y media de la mañana, siempre hay una lechucita en una curva, y yo voy bajando en el carro y la lechucita vuela. Si algún día no está, yo digo: ‘ve la lechucita no salió’, y al otro día me levanto y digo: ‘ve mamá, ¿por qué no estaría la lechucita?, y voy, y la lechucita está ahí’”, agregó Lalinde.

Luego, precisó: “En el día a día hay señales y muchas formas de sentir con el alma (y hay que estar atentos a esas señales para mantener viva esa chispa de amor que es la que nos une). EL ALMA: lo que realmente vale la pena, NUNCA MUERE”.

El presentador de Caracol Televisión recalcó que en los próximos días realizará un live en sus redes sociales donde hablará sobre el triángulo de la vida y por qué es importante entenderlo.

Iván Lalinde junto a su mamá, Tere Gallego. - Foto: Instagram

Iván Lalinde confesó que todos los días conversa con su madre. - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Iván Lalinde también se refirió la semana pasada a la trágica muerte de Andrés ‘chispas’ Bermúdez, y aseguró que la noticia lo entristeció bastante debido a que este era un bacán con todo el mundo.

El antioqueño aseguró que el deceso del famoso director de fotografía colombiano le recordó la muerte de su madre. Sin embargo, señaló que ha asimilado de una forma madura la partida de su progenitora.

“Hoy ha sido un día muy triste porque se fue un amigo, un bacán. De esas partidas repentinas por un accidente, es muy triste. Pienso mucho en la familia de él. Eso me ha tenido como ‘achicopalado’”, afirmó el comunicador.

El presentador Iván Lalinde fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Andrés 'Chispas' Bermúdez. - Foto: Instagram @ivanlalindeg / Twitter @TIS_Productions / Montaje Semana

'Chispas' tenía tan solo 43 años de edad - Foto: Instagram: Andrés 'Chispas' Bermúdez

Por último, concluyó: “Les cuento una cosa, lo de la mamá siento que lo he manejado muy bien. Ustedes me han ayudado mucho, pero hacer las cosas en vida ayuda muchísimo. Por eso les digo, hagan las cosas en vida. Lo de mamá lo he manejado bien. Obvio hace falta, pero creo que está mejor donde está ahora”.

Cabe recordar que Iván Lalinde perdió a su papá en 2020 durante la pandemia del covid-19. Esa partida lo devastó y tuvo que llevar un proceso personal para lidiar con la ausencia de su progenitor.