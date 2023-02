“Fue repentino, se fue un amigo”: Iván Lalinde, desconsolado por trágica muerte de compañero en ‘Día a día’

Esta semana se confirmó el lamentable deceso de Andrés Bermúdez, conocido popularmente en el mundo del cine colombiano como ‘Chispas’, después de sufrir un trágico accidente en Bogotá.

“Lamentamos el fallecimiento de ‘Chispas’ Bermúdez, quien fue miembro activo de la Academia y de la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. Trabajó en la película colombiana Paraíso Travel y se desempeñó como D. P. en numerosos comerciales, cortometrajes y videoclips. Mucha paz y luz para sus allegados”, indicó la Academia Colombiana de Cine.

El director de fotografía falleció esta semana - Foto: Proimágenes Colombia

La sorpresiva muerte de Bermúdez provocó una ola de comentarios en las diferentes redes sociales y varias personalidades de la farándula nacional se pronunciaron con respecto a esta triste noticia.

Una de las primeras en dedicarle un sentido mensaje a ‘Chispas’ fue Carolina Cruz, ya que trabajaron juntos en Día a día (Caracol Televisión), donde este se desempeñó como director de fotografía hace unos años.

“Ahora, ¿quién? No había uno mejor. Nos quedaron faltando más proyectos juntos. Gracias por tu chispa. Fuerza para lo más importante: tu familia hermosa”, manifestó la vallecaucana, visiblemente afectada.

Mediante las historias de Instagram, el presentador Iván Lalinde también se refirió a la trágica muerte del director de fotografía y aseguró que la noticia lo entristeció bastante debido a que este era un bacán con todo el mundo.

El antioqueño, de igual manera, aprovechó el momento para asegurar que el deceso de Andrés Bermúdez le recordó la muerte de su madre. Sin embargo, señaló que ha asimilado de una forma madura la partida de su progenitora.

“Hoy ha sido un día muy triste porque se fue un amigo, un bacán. De esas partidas repentinas por un accidente, es muy triste. Pienso mucho en la familia de él. Eso me ha tenido como ‘achicopalado’”, afirmó Lalinde inicialmente.

Luego, concluyó: “Les cuento una cosa, lo de la mamá siento que lo he manejado muy bien. Ustedes me han ayudado mucho, pero hacer las cosas en vida ayuda muchísimo. Por eso les digo, hagan las cosas en vida. Lo de mamá lo he manejado bien. Obvio hace falta, pero creo que está mejor donde está ahora”.

Presentadores de 'Día a día' lamentaron la muerte de 'Chispas' - Foto: Instagram @diaadiacaracoltv

Carolina Cruz le dedicó un sentido mensaje a Bermúdez - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Cabe recordar que Día a día, uno de los programas insignia de Caracol Televisión, comenzó su emisión del pasado 22 de diciembre con una lamentable noticia, que dejó sin palabras a los televidentes, puesto que confirmó el deceso de la madre de Iván Lalinde.

“Hoy iniciamos nuestro programa encendiendo una luz por el alma de la mamá de nuestro Iván Lalinde. Mucha fortaleza en este duro momento para nuestro presentador”, indicó en aquel momento el matutino en las redes sociales, donde le mandaron varios mensajes de condolencias al antioqueño.

Tras varios días de duelo, el reconocido periodista reapareció y compartió en Instagram uno de los últimos momentos que vivió junto a su progenitora. Asimismo, le dedicó un emotivo mensaje.

El comunicador no dejó pasar la oportunidad para agradecerles a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo que le enviaron durante esos días, los cuales -confesó- no fueron para nada fáciles.

Iván Lalinde confirmó el deceso de su madre en 2022 - Foto: Instagram

Iván Lalinde junto a su mamá, Tere Gallego. - Foto: Instagram

“Aparezco unos segundos para decirles GRACIAS. Ustedes son muy especiales. Sus palabras, sus mensajes, todo lo recibo con mucho amor. No iba a entrar por aquí en estos días, pero no puedo ser ingrato. Aquí dejo esta ‘perla’ para recordarla, así bella y cariñosa como fue siempre”, precisó Lalinde.

En la publicación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes plataformas digitales, se puede apreciar a la mamá del presentador de Caracol Televisión mandándoles la bendición a todos los fanáticos de este.