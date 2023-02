Shakira podría revelar todo lo que le hizo Piqué en un famoso programa de Estados Unidos; se desatan rumores

La cantante barranquillera Shakira sigue acaparando la atención tras conocerse nuevos detalles de lo que es su vida después de su ruptura con el exjugador del Barcelona F.C. Gerard Piqué, en el 2022, por lo que siguen protagonizando una fuerte ola de noticias en las plataformas digitales. La expareja tomó caminos diferentes, cortando todo tipo de comunicación y centrando su atención en Milan y Sasha, sus pequeños hijos.

Sumado a esto, el nombre de Clara Chía Marti también llama la atención, puesto que es quien se robó el corazón del catalán y hace poco aparecieron los dos en una fotografía publicada en el Instagram de Piqué.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

Pues bien, ahora se rumora que la intérprete de Te Felicito tendría una sorpresa más, preparada en contra de su expareja, al estar en supuestas negociaciones para conceder una entrevista a la periodista Oprah Winfrey, recordada por haber conversado con el príncipe Harry y Megan Markle cuando tomaron la decisión de separarse de la realeza británica; revelaciones que le dieron la vuelta al mundo.

Al parecer, la cantante barranquillera estaría dispuesta a revelar detalles -hasta ahora desconocidos- sobre lo que fue su relación con Piqué, según información revelada por el portal 20minutos. Asimismo, el medio citado señaló que el mismo día que se dé la entrevista, la colombiana estaría estrenando su última canción, que contará con la colaboración de Karol G.

Muchos esperan que salga el nuevo tema de Shakira junto a Karol G. - Foto: Instagram

“20minutos ha podido saber que está dispuesta a contar su historia en una entrevista para televisión”, es la cita que entregó el medio de comunicación, señalando, además que, de llevarse a cabo la entrevista, Gerard Piqué podría tomar acciones legales en su contra.

Piqué y Clara Chía por fin rompen el silencio y hablan de su romance; reaccionan a rumores sobre Shakira

Miles de rumores han girado en torno a Gerard Piqué y Clara Chía, una de las parejas más mediáticas de los últimos meses. Hasta hace unas semanas, pocas veces se les había visto juntos al exfutbolista y su nueva novia, tras confirmarse que ambos mantenían una relación sentimental.

Ante el revuelo que causó la canción de Shakira y Bizarrap, el empresario decidió compartir la primera fotografía al lado de la joven para aclarar que ambos seguían igual de enamorados. Asimismo, dejó claro -con la postal- que el tema musical de la colombiana no había afectado en nada su romance.

Clara Chía y Piqué saliendo de la casa del español - Foto: Europa Press

Este lunes, 6 de febrero, de igual manera, el equipo de Europa Press pudo hablar con la pareja en exclusiva, pues rompió el silencio por primera vez y hablaron con la prensa, mostrándose bastante amables y sonrientes. De la mano y presumiendo su amor, los catalanes respondieron algunas preguntas sobre su vínculo amoroso.

Incluso, ambos reaccionaron con una gran sonrisa ante los comentarios relacionados con el ataque de ansiedad que, supuestamente, sufrió Clara hace unos días, y por el que habría sido internada en un hospital.

“¿Cogió una ansiedad? ¿en serio? ¿una ansiedad? Por favor, de verdad. Tener una ansiedad es algo muy serio”, manifestó el exjugador del Barcelona, que no aguantó la risa frente a este interrogante.

Gerard Piqué y Clara Chía, de la mano y entre risas, responden por fin a las preguntas de la prensa - Foto: Europa Press

Piqué, por otro lado, aprovechó la pequeña declaración y desmintió que su novia cumpla años esta semana, tal y como se había especulado, ya que muchos medios indicaron que su natalicio era el 7 de febrero.

Con respecto a los rumores de que sus padres están cansados de las fiestas de Shakira, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 volvió a soltar una fuerte carcajada y le restó importancia. Además, Clara puntualizó que es normal que eso pase.

“¿Mañana es el cumpleaños? Pero qué te has tomado, qué dices. No es mañana, creo que te has equivocado. Está bien intentarlo, pero no es mañana. Es normal que eso pase”, precisó el español, mientras la joven se reía del reportero.

El exfutbolista de la selección española manifestó -finalmente- en el diálogo con la agencia que la pasó bastante bien el día de su cumpleaños (2 de febrero) junto a la catalana. Sin embargo, no entregó más detalles.