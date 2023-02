Iván Lalinde pasó por el quirófano y se hizo “retoque” en su abdomen

Iván Lalinde se ha convertido en uno de los presentadores más queridos por los colombianos, especialmente por aquellas televidentes de la tercera edad que se enamoraron del paisa con sus ocurrencias y su hermosa simpatía en el show de concurso El precio es correcto, que durante varios años entretuvo a todo el país por las tardes, regalándole electrodomésticos y hasta automóviles a miles de personas.

Hoy Iván ha consolidado una carrera en la TV colombiana sin ningún tipo de escándalos a su alrededor, alegrándole el día a muchas personas con su participación en el programa mañanero Día a día, donde hace las veces de conductor junto a Catalina Gómez, Carolina Cruz, Carolina Soto y Carlos Calero.

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, presentadores programa "Día a Día" - Foto: Cuenta de Instagram @apuntesdecata

Además de su ejemplar profesionalismo en la pantalla chica, Iván también muestra algunos apartes de su vida privada, como su amor por el planeta, la naturaleza y los animales; su disciplina con el ejercicio y su eterna devoción a su madre, que lamentablemente falleció hace pocos meses, dejándole un vacío inmenso al paisa de 44 años.

En sus redes sociales, Iván muestra cómo separa los residuos que genera, cómo convive con sus mascotas y todos los viajes presenciales y espirituales que hace para apoyar iniciativas ambientales, como las que adelanta su colega Claudia Bahamón con el cuidado de los océanos y la preservación de los ecosistemas que viven en él y en las zonas costeras del país.

Iván disfruta la máximo sus viajes a la playa. Foto: Instagram @ivanlalindeg. - Foto: Foto: Instagram @ivanlalindeg.

Además, Lalinde ha mostrado su actual proyecto enfocado en su actividad física, con el que pretende mejorar la imagen de su cuerpo y, por ende, tener un estilo de vida más saludable para evitar enfermedades y demás males que vienen llegando con la edad, sin embargo, no contaba con que había algunos accesorios propios de su anatomía que son inmunes a las arduas rutinas que está realizando.

Por esto, el mismo Iván le confesó a sus más de 745 mil seguidores que tuvo que recurrir a la medicina estética para acabar con unas “llanticas”, que por más que hiciera abdominales y trabajo cardiovascular, nunca se iban y antes se asentaban más en la parte baja de su espalda y su abdomen, entonces la solución más radical que encontró fue pasar por el quirófano.

“¿Pillaron ese reel del doctor Juan Carlos Monroy? Es que él es lo máximo. Y esas llanticas de por acá (señaló su abdomen), me las quitó el doctor Monroy. El gimnasio ayuda mucho, pero yo me di una ayudita con él, porque yo veía que esa vaina no iba a bajar nunca”, confesó el presentador paisa en sus historias de Instagram, dejando claro que está dispuesto a tener una figura envidiable y saludable a como dé lugar.

“Gracias @ivanlalindeg por confiar en nuestras manos, es un gusto tenerte como paciente y amigo!”, le respondió el cirujano plástico, quien publicó en su perfil profesional un reel de Iván posando muy alegre y sexy sin camisa, mostrando los resultados de la intervención quirúrgica, que al parecer no fue tan invasiva y de la que el paisa salió victorioso y muy feliz.

A pesar del gran dolor que Iván sintió con la pérdida de su madre, poco a poco ha ido mostrando cómo se ha respuesto y ha recuperado la alegría que siempre lo ha caracterizado, ahora explorando más su faceta sensual, pues ya se deja ver mucho más desenvuelto mostrando su cuerpo con looks fashionistas que le encajan a la perfección y hasta sin ellos, cuando hace sus acostumbradas visitas al mar, uno de los lugares favoritos del presentador, que cada vez que visita aprovecha para educar cómo se debe limpiar y preservar de la mejor forma, pues el futuro de la naturaleza está en las manos de todos.