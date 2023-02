Iván Lalinde abrió su corazón sobre por qué no tuvo hijos; reveló que tomó “otro camino” y habló de la adopción

Iván Lalinde se convirtió en uno de los presentadores de televisión más reconocidos de Colombia, debido a su profesionalismo, su estilo y su preparación a lo largo del tiempo. El paisa cautivó con su forma de trabajar, el ánimo que le imprimió a los formatos en los que participó y la personalidad que le dio a sus ocurrencias en los medios.

Poco a poco el antioqueño se robó el corazón de sus seguidores, quienes se interesaron por conocerlo más y soltar la imagen que tenían únicamente de sus apariciones en la pantalla chica. Los usuarios de las plataformas digitales indagaron y se acercaron al periodista, buscando saber detalles de su vida personal y privada.

Iván Lalinde le abrió la puerta a diferentes preguntas y comentarios de las personas, sincerándose sobre algunos aspectos de su realidad. A pesar de ser discreto y reservado con varias cosas, el paisa no dudó en mostrarse tal cual era.

Recientemente, el presentador concedió una charla a Carolina Cruz para su formato Diario de una mamá, el cual hace parte de su canal de YouTube, donde respondió sobre diversos temas, entre los que estaba la ausencia de hijos en su vida. La vallecaucana quiso saber si su colega pensó en algún momento ser papá, a lo que él fue claro con que sí.

Según se observó en el clip, Iván Lalinde comentó que esta idea hacía parte de su plan de vida y siempre se le pasó por la cabeza la idea de tener hijos en algún punto de su camino. Al tener acercamiento con hijos de varios amigos, el antioqueño se veía recibiendo a niños en su presente y criándolos de una forma adecuada.

“¿En algún momento te pasó por la cabeza ser papá?”, preguntó Carolina Cruz, compañera del comunicador en Día a día.

El periodista mencionó que en su vida llegó a pensar en llenar formularios de adopción y abrirle las puertas de su vida a otra personita, pero las cosas fueron cambiando y sus ideas sobre el tema modificaron todo.

“Sí, total. No me pasó, era un plan de mi vida. Llené formularios de adopción, mis amigos habían adoptado a sus hijos y me conectaron con una fundación. Luego me puse a pensar que no podía ser egoísta: ‘Primero, quise tener y no fue, escogimos otro camino’”, dijo entre risas.

“Luego dije: ‘¿Adoptar un hijo solo?’ Es que criar un hijo es una responsabilidad muy grande y esto no es de trabajo solo; y pues no encontré ‘partner’ (compañero) para eso”, agregó en la charla con la exreina de belleza.

En este diálogo, Iván Lalinde puntualizó que darse cuenta de que no sería papá fue duro, ya que siempre lo había anhelado y esperado. El presentador de Caracol confesó que entró en la crisis de los 40 años y se sintió mal por no haber podido tener esta faceta paternal.

El paisa sí enfatizó en que siente que habría sido un papá “una chimba”, muy amigo y compañero de sus hijos, tal y como él lo tenía en mente.

“Llegué a los 41 y a los 42 dije: ‘Ya no fue’ y me dio duro…la crisis de los 40 a los 43 en gran parte fue porque no tuve hijos en esta vida. Ya después lo empecé a ver diferente y creía que este mundo está lleno de gente. La verdad sí estaba en mente y creo que hubiera sido un papá una chimba”, comentó.

Carolina Cruz destacó la forma de ser de su compañero, mencionando que sí creía que hubiera cumplido un gran papel como padre.

Iván Lalinde contó cómo fueron los últimos momentos que vivió junto a su madre

En el último tiempo, Iván Lalinde no la pasó muy bien luego de la muerte de su mamá, doña Tere Galindo. El presentador paisa poco a poco se ha ido sobreponiendo de la muerte de su progenitora y no duda en recordarla con cariño en sus redes sociales.

A través de las plataformas digitales trata de compartir con sus seguidores los pormenores de lo que fue su relación con la mujer que falleció tras haber librado por varios años una dura batalla contra el alzhéimer.

Hace unos días había compartido una foto en su cuenta de Instagram con la que conmovió a muchos de sus seguidores. En esta detalló la buena relación que tenía con la mujer, que con el paso de los años se fue olvidando de muchas cosas, menos del amor que sentía por su adorado hijo. Para Lalinde, estos años no han sido fáciles, hay que recordar que en 2021 perdió a su padre por cuenta de la pandemia por covid-19.

El presentador de Día a Día aprovechó nuevamente sus redes sociales para recordar como fueron los últimos momentos que vivió con su mamá. En uno de los reels que compartió en su perfil oficial recordó como llegó una semana antes de la muerte de la mujer y la encontró dormida. Aprovechó para darle un beso y demostrarle todo el amor que sentía por ella, aunque esta no lo pudiera ver.

“El 13 de diciembre fui a Medellín en la tarde, un viaje de trabajo. Tenía pocos minutos para pasar por la casa de la mamá a saludarla y darle un abrazote. Aunque doña Tere estaba en plena siesta, me le arrunché y le dije lo que siempre le dije: te amo”, fueron las palabras con las que el presentador describió ese post.

Aseguró que ese día se despidieron porque nueve días después se dio la muerte de la mujer.