“Se tomaron todo muy personal”: Carolina Cruz habló de lo ocurrido por su comentario sobre las prótesis

Carolina Cruz está nuevamente en el ojo del huracán por cuenta de unas declaraciones que ofreció en Día a día en la emisión del miércoles 8 de marzo. Uno de los temas que estaban tocando era el de las explantaciones y para ello contaron con la presencia de Alejandra Giraldo, presentadora de la primera emisión de Noticias Caracol, como invitada.

Alejandra Giraldo y Carolina Cruz debatieron en 'Día a día' sobre la explantación mamaria. - Foto: Instagram: Carolina Cruz/Día a día

En un video que se difundió en TikTok y en otras redes sociales se logró escuchar que la presentadora dijo: “No se puede satanizar que sean solamente los implantes de los senos. Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana, que se sienta bien, que se vea linda y femenina, completamente”.

Luego añadió: “Lo que me parece que no es llevadero ni es correcto, es que todas las mujeres (...) Y es que fulanito habló en las redes sociales y ahora se volvió una moda, entonces todas empezaron a sacar a citas médicas”.

Lo polémico llegó cuando en el fragmento del video se escuchó a la vallecaucana decir que las que se hacían este procedimiento parecían hombres cuando se sacaban los implantes, aunque es solo una parte de la conversación y no está completa. En las redes sociales, muchos de los seguidores de la famosa y otras personas consideraron que lo dicho por ella estaba sacado de contexto.

“Se sacó las ‘puchecas’, quedó como un hombre, plana como una pared con una cicatriz horrible, no, pero sigo deprimida y sigo con depresión, entonces yo digo, hay que manejar el tema y se debe tratar con mucha responsabilidad y sobre todo lo digo a quienes son influenciadores en redes sociales porque cada caso es diferente”, fueron las palabras que detonaron la polémica en las diferentes plataformas digitales.

Después que se armara toda la polémica en las redes sociales, la presentadora de Día a día dio la cara y compartió algunos pantallazos de comentarios que le hicieron algunas de sus seguidoras. En unas cortas declaraciones en su cuenta de Instagram, la famosa dijo que “si una sola persona, mujer, entendió, escuchó y vio la entrevista completa sin tomárselo personal, soy feliz”.

La presentadora agradeció a quienes entendieron y respaldaron su opinión en 'Día a día'. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Pero eso no fue todo y aunque Carolina Cruz dijo que optó por no dar explicaciones porque, según ella, así vive mejor, quiso aclarar qué fue lo que pasó y agradecer a quienes vieron la entrevista completa y no cayeron en la ola de críticas que se formó luego de su comentario.

La exreina empezó diciendo que ella tuvo presión social respecto a las prótesis y que se puso cuando participó en el reinado, pero luego le decían que no había ganado porque tenía muchas y se hizo una reducción; sin embargo, su experiencia con esas intervenciones ha sido buena y defendió su punto.

“No estoy diciendo que el síndrome de Asia no exista, no estoy diciendo que todas las mujeres tienen que vivir la misma experiencia que viví yo, pero cuatro mujeres cercanas a mí vivieron esa experiencia, se explotaron, cicatrizaron muy mal y siguieron con los mismos síntomas”, sostuvo Cruz.

Respecto a lo sucedido en el programa, la presentadora aseguró que había dado su punto de vista con mucho respeto y que no estaba hablando en el caso específico del doctor ni de una persona. “Jamás yo nunca hablaría específicamente de una persona (...) y jamás hablaría que es que el doctor no tiene el profesionalismo, no, no, no, es que aquí se tomaron todo muy personal como si yo estuviera atacando a las invitadas y al doctor”.

La caleña finalizó el clip diciendo que solamente lo hacía para agradecer a las personas que se tomaron el trabajo de ver la entrevista completa y entendieron lo que estaba diciendo, “que no se dejaron llevar por los chismes”.