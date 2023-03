Alejandra Giraldo compartió el doloroso momento que vivió en vivo: “No sé cómo hice para no ponerme a llorar”

Alejandra Giraldo, reconocida presentadora colombiana que hace parte de Noticias Caracol, preocupó hace unas semanas a sus seguidores debido a que compartió una fotografía desde un centro médico, desde donde citó al papa Francisco y pidió que oraran mucho por ella.

La antioqueña, de igual manera, mantuvo informados a sus fanáticos mediante redes sociales sobre su estado de salud, sin ahondar en muchos detalles con respecto al procedimiento quirúrgico que se realizó.

Alejandra Giraldo confirmó que no estará en Noticias Caracol durante unos días - Foto: Instagram: Alejandra Giraldo

Tras varios días alejada de las cámaras, la reconocida periodista volvió este lunes 6 de marzo a Noticias Caracol y estuvo nuevamente en la primera emisión del informativo. El regreso de la comunicadora antioqueña al noticiero generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde varios de sus colegas le dedicaron emotivos mensajes; también hubo flores.

Pues bien, Alejandra Giraldo a través de su cuenta personal de Instagram no dudó en grabar un video para mostrarle a sus 216 mil seguidores los mejores momentos de lo que fue su regreso a la televisión.

“Hoy cumplí tres semanas de mi cirugía de explantación de prótesis mamarias, les contaré después la historia completa. Pero quiero hablarles de mi regreso al canal. Miren el amor con el que me saludó Andrés Montoya... No les puedo explicar el corrientazo que me pasó, no sé cómo hice para no ponerme a llorar y quedar sin palabras”, señaló Giraldo en su video.

Alejandra Girlado regresó a Noticias Caracol - Foto: Noticias Caracol

Adicionalmente, la periodista señaló que su colega olvidó la cirugía a la que había sido sometida y que su ‘enérgico’ saludo la iba lastimando un poco: “Obviamente, cuando mandamos la nota le dije: ‘no sabes lo que me dolió’ y pues Andrés como juemadre se me olvidó, perdóname”.

Después del doloroso momento, mostró un collage del recibimiento que tuvo por parte de otros periodistas del canal que se tomaron el tiempo de saludarla y dejar en claro la falta que hizo en los días de su ausencia.

¿Qué pasó en el saludo de Andrés y Alejandra?

“Es un gusto volver a este sofá, saludarlos y acompañarlos en este despertar. Aquí vamos poniéndonos a tono con lo que comienza en esta semana informativa”, expresó la presentadora.

Andrés Montoya, conductor principal de la emisión de la mañana, no pudo ocultar su alegría por el retorno de Alejandra Giraldo y la saludó de manera bastante eufórica. Tanto que la comunicadora le tuvo que decir: “Oiga, no me zarandee así”. Al final, ambos se rieron.

Alejandra Giraldo - Foto: Instagram @alejagiraldop

¿Qué le pasó a Alejandra Giraldo?

Ante la preocupación que generó, el programa La red reveló hace unos días que Giraldo sufre del síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune, por lo que decidió retirarse las prótesis mamarias que se había puesto hace unos años.

“La presentadora llevaba 13 años con los implantes, pero quería dejar su cuerpo libre de siliconas”, precisó Mary Méndez, la cual también confesó que hace un tiempo se operó por esta misma razón.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el síndrome de Sjögren ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. Asimismo, indicó que suele ocurrir junto con otros trastornos, como la artritis reumatoide y el lupus.

Por medio de la saliva se pueden identificar diversas enfermedades. - Foto: Getty Images

La entidad sanitaria, adicionalmente, señaló que la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad son mujeres a quienes, por lo general, se les manifiesta después de los 40 años de edad.

“Es posible que tenga sequedad en otros órganos que necesitan humedad, como la nariz, la garganta y la piel. El síndrome también puede afectar otras partes del cuerpo, incluyendo las articulaciones, pulmones, riñones, vasos sanguíneos, órganos digestivos y los nervios”, enfatizó.

Luego, añadió: “El tratamiento se centra en aliviar los síntomas. Puede ser diferente para cada persona dependiendo de la parte del cuerpo afectada. Puede incluir lágrimas artificiales para los ojos y chupar caramelos sin azúcar o tomar agua a menudo para la boca seca. Los medicamentos pueden ayudar con síntomas severos”.

Cabe mencionar que el programa de chismes recalcó que fue la reumatóloga quien le aconsejó a Alejandra Giraldo quitarse las prótesis, por lo que la comunicadora decidió hacerle caso para poder tratar esta situación médica.