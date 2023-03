Críticas a Ariel Osorio por su reacción al desmayo de Elianis Garrido: “Estuvo peor que Carolina Cruz”

Definitivamente en redes sociales no perdonan absolutamente nada. Este jueves 16 de marzo, la presentadora Elianis Garrido causó preocupación entre sus compañeros de set de “Lo sé todo” luego de sufrir un desmayo en plena emisión en vivo. Todo se dio mientras el Ariel Osorio, más conocido como el Gordo Ariel, estaba ofreciendo una información, en eso la barranquillera empezó a mostrar señales de no sentirse muy bien, se corrió un poco de la silla, salió del plano y luego se desmoronó. Aunque el incidente no se vio en cámaras, los registros de seguridad si detallaron como se dio el suceso.

Lo cierto es que los miembros de la producción salieron a auxiliar a su compañera mientras que Ariel Osorio enviaba a una pausa de comerciales para que no se viera el caos que se estaba viviendo en ese momento en el programa. Fueron momentos realmente angustiantes como relató el mismo presentador.

Minutos después, en las historias de Instagram del magazine hubo un pronunciamiento. “Atención, la presentadora Elianis Garrido se desmayó en plena transmisión de “Lo sé todo”. En este momento está siendo atendida por el equipo de paramédicos. En instantes Elianis se pronunciará a través de redes sociales y televisión”, fueron las palabras que utilizó el programa para referirse a lo vivido por la presentadora.

Sin embargo, en un momento de estos las reacciones se combinan con las emociones y por eso ahora a Ariel Osorio varios usuarios en las redes sociales le cayeron y lo compararon con Carolina Cruz. Esto por cuenta de que no vieron una rápida reacción del presentador. Todos vieron cuando Elianis se salió del plano y en ese instante fue cuando su compañero al verla tirada en el piso envió a una pausa comercial. Después varios miembros de la producción salieron corriendo a socorrer a Elianis, pero Ariel estaba sorprendido por lo que estaba sucediendo.

Unos minutos después apareció diciendo que desde hace algunos días su compañera de set venía un poco enferma con tos. Al parecer, estos problemas respiratorios llevaron a que el organismo de la barranquillera colapsara. Si bien el comunicador estuvo al pendiente de la situación, varios de sus seguidores le reclamaron por no actuar rápido y fue ahí cuando vino la comparación con Carolina Cruz, presentadora del programa “Día a Día”, quien el año pasado se quedó estupefacta luego de que una de sus invitadas tuviera un percance de salud en vivo y ella no supiera cómo reaccionar.

Al igual que en este caso se mandó a comerciales, pero fue Carolina Soto, otra de las integrantes del matutino, la encargada de hacerlo porque su compañera vallecaucana se quedó quieta sin saber que hacer.

Los reclamos no se hicieron esperar. Entre los comentarios que hicieron los seguidores del programa en la publicación que hizo el Canal Uno en Facebook se encuentran: “Se nota que ninguno de los ahí presentes conoce algo de primeros auxilios. Tenaz, algo que deberían enseñar en las escuelas”; “eso fue que Óscar Naranjo le devolvió la cachetada”; “y el Gordo estuvo peor que Carito Cruz”; fueron algunos de los mensajes en el post.

Como siempre no hicieron falta aquellos que comenzaron a especular diciendo que seguramente Elianis Garrido estaba embarazada y le achacaron el desmayo a eso. Todo parece indicar que en un Facebook Live, la barranquillera dará más detalles de lo sucedido con su salud. De lo único que hay certeza es que en los últimos días ha tenido que lidiar con una fuerte gripa que le ha estado aquejando y por lo que seguramente su cuerpo no soportó más.