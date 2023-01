“Me quería matar: presentador Ariel Osorio reveló que famosa actriz lo confrontó por chismes sobre su vida

Ariel Osorio se ubicó como uno de los rostros más conocidos del Canal 1, debido a su extensa trayectoria con el programa Lo sé todo. En este formato televisivo, el presentador comparte set con Elianis Garrido y María Fernanda Romero, quienes también marcaron huella con su estilo y actitud frente a la cámara.

Ariel Osorio se ubicó como uno de los rostros más conocidos en 'Lo sé todo'. - Foto: Instagram

El colombiano trabajó con varias famosas en este proyecto, cautivando a miles de personas durante las tardes. Varios chismes y detalles inesperados salieron a la luz, dejando a más de uno sin palabras con la información que sumaron sobre famosos y rostros de redes sociales.

No obstante, recientemente, Ariel Osorio llamó la atención de los espectadores en el programa del 11 de enero de 2022, debido a una anécdota que no evitó contar. El presentador aprovechó un recuento de las celebraciones de fin de año para comentar una particular situaciones que atravesó con una celebridad, luego de que lo confrontara por “chismes” que salieron en las transmisiones en vivo.

De acuerdo con lo que relató el integrante del programa de entretenimiento, durante una celebración de cierre de 2022, atravesó una inusual experiencia con una famosa que no perdió la oportunidad y lo careó. Osorio indicó que aquella mujer fue protagonista de una serie de especulaciones por un video que circuló en medios internacionales y que fue mencionado también en Lo sé todo.

El comunicador afirmó, de acuerdo con lo que reseñó Pulzo, que en una celebración se encontró con Sara Corrales, quien lo “detestaba” por todos los comentarios que surgían en el programa de televisión. A pesar de que ambos aparecieron en un clip mientras bailaban y disfrutaban de la música, la actriz no lo pensó dos veces y le reclamó por la información que salía en el formato.

“Me detestaba por todo lo que hablamos acá. Llegó acompañada de su mamá. La mamá es fanática de ‘Lo sé todo’”, contó en la transmisión, donde apuntó que la artista realmente estaba molesta con él.

“Me quería matar”, agregó, enfatizando en que todo el ambiente se fue aliviando gracias a la madre de Corrales, quien actuó como mediadora.

La actriz logró saltar a la fama internacional y abrirse camino en producciones diferentes - Foto: Instagram @saracorrales - Foto: Foto: Instagram @saracorrales

En el espacio que se utilizó para relatar este suceso, Ariel Osorio comentó sobre una jocosa actitud que tomó la colombiana, quien luego habría hecho en tono de chiste que quería ahorcarlos por lo que aparecía en Lo sé todo. El conductor del programa señaló que todo entre ambos estaba bien, agregando que en ese instante Sara Corrales le dijo: “Saben que me dijo: ‘Te odio, pero te amo’”.

Sara Corrales aclaró rumores de romance con Gabriel Soto

De acuerdo con lo que se mencionó, la actriz quedó en el blanco de comentarios por unos fragmentos de video en los que aparecía bailando con Gabriel Soto Díaz, reconocido talento mexicano. Este contenido se difundió y generó rumores de un posible amorío, el cual fue tomado como influencia directa para que la relación sentimental del artista con Irina Baeva sufriera afectaciones, llegando a terminar.

Ante las especulaciones que surgieron, Sara Corrales decidió pronunciarse al respecto y conceder una entrevista a algunos medios, señalando que todo esto era un malentendido que se generó por un clip que grabaron dentro de la producción en un momento de compartir y disfrutar.

“Llevo una vida entera actuando, empecé a actuar desde los ocho años, entonces creo que tengo callo respecto a los chismes, a la prensa o los rumores. La verdad, a uno ya no le afectan estas cosas”, dijo la colombiana frente a las cámaras.

Sara Corrales aclaró detalles de su vida sentimemtal - Foto tomada de Instagram @saracorrales - Foto: Instagram @saracorrales

En el diálogo con Univisión, la antioqueña puntualizó en que tenía mucho contacto con Gabriel Soto, debido a las largas jornadas de grabación y el fuerte equipo que consolidó el elenco con el paso del tiempo.

“¿Cómo no? Es mi pareja en la novela, grabamos 26, 27 o 30 escenas diarias, entonces claro que hablo mucho con él y con todos los actores que me toca (…) La pasamos muy bien, hemos hecho un gran equipo y me la paso delicioso en las grabaciones”, señaló.

El medio internacional consultó a Corrales sobre los rumores de este supuesto amorío y si lo había hablado con su compañero de producción. La artista mencionó que todo esto les dio risa, debido a los titulares amarillistas que aparecieron en la prensa.

“Por supuesto que sí, nos atacamos de la risa cuando vimos estos rumores. Empezando porque fue muy divertido, la prensa es muy chistosa, dicen: ‘se filtra video privado’, un titular muy amarillista, y fue en medio de la grabación”, comentó, luego de soltar algunas risas.