Anahí, de RBD, habría pasado ‘oso’ en un bar; la ignoraron y la dejaron con ganas de cantar

RBD volvió a ubicarse en lo alto de la fama en las plataformas digitales, debido al inesperado anuncio que hizo de su reencuentro en 2023. La agrupación mexicana decidió retomar en la industria musical y apostarle a una cita artística con millones de personas que siempre apoyaron y respaldaron su trabajo.

Ante la sorpresiva noticia, una ola de publicaciones invadió las redes sociales, plasmando el cariño y amor que sentían los fanáticos al saber que cinco de los seis integrantes regresarían, posiblemente, a los escenarios. Pese a que toda la información se revelará hasta el próximo 19 de enero de 2022, la atención del público se ubicó sobre las cuentas oficiales de los cantantes y las constantes publicaciones que salieron a la luz sobre su vida personal.

Banda mexicana que retomará el proyecto sin la compañía de Poncho Herrera. - Foto: Tomada de Instagram @maiteperroni y @ponchohd

Recientemente, Anahí, intérprete de Mía Colucci en Rebelde, fue la encargada de protagonizar un inesperado video en redes sociales, donde se le vio pasando un, supuesto, ‘oso’ en una discoteca en la que se encontraba. La artista fue captada por personas que estaban en el lugar, reflejando la incómoda experiencia que tuvo al ser ignorada.

Según quedó registrado en un clip, Anahí aprovechó unos días de descanso y se fue de fiesta con algunos conocidos. La celebridad estuvo festejando en el bar Baby’O, ubicado en Acapulco, donde disfrutó de la música, el ambiente y las actividades que se llevaron a cabo.

En aquel sitio de entretenimiento, el DJ encargado de poner la música quiso acompañar la velada con el tema Sálvame, de RBD, por lo que la actriz reaccionó al instante y pidió que le pasaran el micrófono para ella interpretarlo a todo pulmón.

Sin embargo, a pesar de que intentó cantar este éxito de la banda en aquel bar, el hombre del micrófono no se lo pasó y la ignoró, por lo que ella expresó su desconcierto con algunos gestos. Anahí siguió cantando y disfrutando de la letra, mientras estaba de pie y era observada por asistentes al sitio.

La mexicana movió sus brazos e hizo de cuenta como si nada pasara, entonando la canción que marcó su trayectoria artística en RBD.

Anahí, reconocida cantante y actriz mexicana - Foto tomada de Instagram @anahi - Foto: Instagram @anahi

Anahí Puente, de RBD, estuvo al borde de la muerte: su corazón se detuvo por 8 segundos

En las últimas semanas, Anahí volvió a ser foco de los medios, quienes recordaron uno de los momentos más difíciles de su vida, al punto de estar en riesgo de muerte. Esto por un desorden alimenticio que la acompañó durante casi toda su adolescencia y su adultez temprana, generado por la presión de pertenecer a la industria mexicana del entretenimiento.

Tal como ella misma lo confesó a través del canal de YouTube del conferencista Daniel Habif, fue un comentario el detonante de su enfermedad. “Una vez en Televisa, un productor que iba a ser el de A mil por hora, pero que luego fue Pedro Damián, llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye, Anahí, ¿tú quieres ser la protagonista de esta novela? Pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’... No es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Ya se imaginarán lo que pasó ahí”, comentó la cantante en su participación en el segmento digital.

Mia Colucci y Celina de Rebelde RBD - Foto: Captura novela Rebelde (RBD) de Pedro Damián para Televisa Internacional

Esto dejó huella en el corazón, el cerebro y el estómago de Anahí, pues aseveró su afán de estar delgada a como dé lugar y todo porque también tuvo que soportar el bullying de sus compañeros de set con la comida, como añadió en la entrevista: “En los mismos programas se burlaban de mí. Estuvo duro. Cuando llegaba a ellos, me ponían comida delante para ver qué hacía”.

Esto llegó a puntos insospechables cuando la cantante empezó a seguir dietas extremas para mantener el abdomen plano y unos pómulos pronunciados. “Empecé a seguir el método de los 11 días, es decir, por 11 días no comía nada, luego comía por un día y, por supuesto, devolvía todo. Recuerdo que buscaba más información para darme más ideas. Por un lado, tenía mucho miedo y no quería estar enferma, pero por otro, no sabía cómo salir y prefería seguir”, declaró la artista al programa Obsesión de cuerpos de National Geographic, donde también anunció que posteriormente llegó a pesar 36 kilos y finalmente terminó con un parte médico lamentable: “Me diagnosticaron con anorexia nerviosa, y para mí fue muy difícil aceptar lo que me estaba pasando y que estaba muy enferma”.

Todo fue peor cuando en unas vacaciones familiares el cuerpo de Anahí no aguantó más y se desplomó, haciendo que la cantante terminara en un hospital al borde de la muerte. “Llegamos al hospital y lo único que recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la boca, todo. En ese hospital tuve el corazón sin latir ocho segundos, en los cuales no se sabe qué pasó conmigo”, declaró Puente.