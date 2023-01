Anahí Puente, de RBD, estuvo al borde de la muerte: su corazón se detuvo por 8 segundos

Dos generaciones de jóvenes latinos han visto de cerca la deslumbrante carrera artística de Anahí Puente, famosa por interpretar a Mia Colucci en la serie Rebelde. Puente también hace parte de la agrupación RBD, que hace unas semanas anunció que volverá a los escenarios en una gira sin precedentes que tendrá a casi todos sus integrantes originales, a excepción de Alfonso Herrera, el único que no aceptó la invitación del reencuentro.

Gracias al boom que generó RBD con su nuevo tour, del que aún no se conocen ni las fechas ni las ciudades que volverán a escuchar en vivo canciones como Solo quédate en silencio, Nuestro amor, Ser o parecer y la mítica Sálvame, sus integrantes están acaparando todos los titulares de los medios latinoamericanos.

Aunque cada uno siguió su carrera en solitario y algunos lograron avances significativos en áreas como la actuación, la música y el activismo, no todos siguieron estando latentes en todos los países en los que en algún momento de la década del 2000 fueron casi dioses.

Ese es el caso de Anahí Puente, quien en los últimos años se dedicó a un rol muy político siendo la primera dama del Estado de Chiapas, todo porque está casada con el exgobernador de dicha población Manuel Velasco Coello.

Además, desde 2017, la cantante se convirtió en mamá y desde ese entonces ella dedicó todo su tiempo al cuidado de Manuel Velasco, su primogénito, y posteriormente también al de Emiliano Velasco Puente, a quien tuvo en medio de la contingencia por la pandemia del covid-19.

Aun así, estas últimas semanas Anahí ha vuelto a ser foco de los medios de toda Latinoamérica, quienes han recordado uno de los momentos más difíciles de su vida, al punto de estar en riesgo de muerte. Todo por un desorden alimenticio que la acompañó durante casi toda su adolescencia y su adultez temprana, generada por la presión de pertenecer a la industria mexicana del entretenimiento.

Tal como ella misma lo confesó a través del canal de YouTube del conferencista Daniel Habif, fue un comentario el detonante de su enfermedad. “Una vez en Televisa, un productor que iba a ser el de A mil por hora, pero que luego fue Pedro Damián, llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye, Anahí, ¿tú quieres ser la protagonista de esta novela? Pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’... No es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Ya se imaginarán lo que pasó ahí”, comentó la cantante en su participación en el segmento digital.

Esto dejó huella en el corazón, el cerebro y el estómago de Anahí, pues aseveró su afán de estar delgada a como dé lugar y todo porque también tuvo que soportar el bullying de sus compañeros de set con la comida, como añadió en la entrevista: “En los mismos programas se burlaban de mí. Estuvo duro. Cuando llegaba a ellos, me ponían comida delante para ver qué hacía”.

Esto llegó a puntos insospechables cuando la cantante empezó a seguir dietas extremas para mantener el abdomen plano y unos pómulos pronunciados. “Empecé a seguir el método de los 11 días, es decir, por 11 días no comía nada, luego comía por un día y, por supuesto, devolvía todo. Recuerdo que buscaba más información para darme más ideas. Por un lado, tenía mucho miedo y no quería estar enferma, pero por otro, no sabía cómo salir y prefería seguir”, declaró la artista al programa Obsesión de cuerpos de National Geographic, donde también anunció que posteriormente llegó a pesar 36 kilos y finalmente terminó con un parte médico lamentable: “Me diagnosticaron con anorexia nerviosa, y para mí fue muy difícil aceptar lo que me estaba pasando y que estaba muy enferma”.

Todo fue peor cuando en unas vacaciones familiares el cuerpo de Anahí no aguantó más y se desplomó, haciendo que la cantante terminara en un hospital al borde de la muerte. “Llegamos al hospital y lo único que recuerdo es que se me empezó a dormir todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la boca, todo. En ese hospital tuve el corazón sin latir ocho segundos, en los cuales no se sabe qué pasó conmigo”, declaró Puente.

Hoy, la intérprete de Sálvame es una abanderada por las causas que ayudan a desdibujar los cánones de belleza tóxicos que llevan a los jóvenes a este tipo de males y promueve campañas de vida saludable y amor propio. También las llevará a los escenarios en 2023, cuando esté junto a Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez devolviéndole la vida a RBD.