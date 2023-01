Christopher Uckermann reveló cuáles son sus canciones favoritas de RBD; dijo cuál es la que menos le gusta

Rebelde se convirtió en una de las producciones mexicanas más exitosas del mundo, debido al fuerte impacto que tuvo en toda una generación. El proyecto contó con grandes talentos, momento inolvidables y canciones que hasta la actualidad siguen vigentes.

Pese a que el tiempo pasó, los integrantes del elenco aún recuerdan toda la experiencia grabando la historia, revelando momentos claves en su paso por la pantalla chica, el trampolín que significó para otros trabajos y la huella que marcó en los televidentes. Cada artista se llevó un pedazo de este contenido en su corazón, manteniéndolo intacto en sus vidas.

Uno de los grandes resultados de Rebelde fue RBD, una agrupación integrada por Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Alfonso Herrera y Christian Chávez. Los seis cantantes lograron romperla en la industria musical, llegando a diversos países y recibiendo algunos premios por su trabajo.

En medio de la inesperada noticia sobre el reencuentro de la banda mexicana en 2023, las miradas de los fanáticos se posaron sobre los cinco integrantes actuales, los cuales han develado detalles inesperados sobre sus vivencias y los planes a futuro. Pese a que el 19 de enero se conocerá el anuncio oficial de lo que viene para este año, Christopher Uckermann, intérprete de Diego Bustamante en Rebelde, aprovechó un espacio y se sinceró sobre la música del grupo.

Según se apreció en una entrevista que concedió el mexicano a Shock, revelaría una lista de los cinco temas favoritos de RBD, los cuales estuvieron acompañados de su respectiva explicación. El cantante los enumeró del último al primero, detallando por qué los seleccionó entre el largo historial que tenía con sus excompañeros.

Según se detalló en el clip que publicó la cuenta RBDnoteolvidoChile, Uckermann inició mencionando Nuestro amor, tema del intro de la segunda temporada de Rebelde; seguido de Rebelde, el cual fue un ícono para todo el público. Sin embargo, el artista fue enfático en que mencionaba este último tema por el impacto en sus fans, y no porque fuera de sus preferidos.

“‘Nuestro amor’ porque fue de los primeros temas que más tuvo impacto en la gente, ese fue uno de mis temas preferidos y de los videos musicales. También diría que ‘Rebelde’, no es de mis temas preferidos, pero sé que es una canción que representa mucho todo el proyecto”, dijo en el video.

En su conteo también habló de Solo quédate en silencio e Inalcanzable, agregando que lo llegó a interpretar en algunos conciertos que dio como solista.

“En tercer lugar pondría ‘Solo quédate en silencio’, definitivamente, es un tema que sigo escuchando y es un tema que me gusta, me pone de buenas. En segundo lugar pondría ‘Inalcanzable’, incluso es un tema que yo cantaba cuando estaba solo, ya como solista en algunos conciertos…en alguna ocasión lo llegué a cantar”, expresó.

Por último, Christopher Uckermann agregó que su canción favorita de RBD es Sálvame, debido a la letra y las fibras que logró tocar a lo largo de los años.

“En primer lugar ‘Sálvame’ porque se me hace hermoso, siento que es un tema que puedes cantar en muchos idiomas o no sé, me encantaría escucharlo interpretado por artistas de todo el mundo, es muy global; toca fibras”, apuntó, demostrando el gusto que siente realmente por esta canción.

“Me siento muy feliz de saludar a todos ustedes, sé el cariño que me tienen a mí y a mis compañeros y créanme que nosotros también lo tenemos hacia ustedes. Muy pronto conocerán noticias sobre este nuevo capítulo que iniciará para RBD”, agregó en la entrevista, preparando a los fans para lo que vendrá.

Es importante recordar que el actor participó en una entrevista con Yordi Rosado para YouTube, y mencionó que el tema que menos le gustaba en la actualidad era Rebelde, ya que se había convertido en algo comercial y se había saturado de escucharlo tantas veces. El mexicano aseguró que en la recta final de RBD ya los temas y letras comerciales perdieron ese toque del inicio, por lo que ya no los disfrutaba.

“Normalmente, los temas muy comerciales no son los que a uno le gustan, o a los seguidores muy ‘hardcore’”, dijo.