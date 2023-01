Video | Aida Victoria salió ligera de ropa en plena transmisión con Teo Gutiérrez; el futbolista quedó impresionado, la sonrisa lo delató

La farándula colombiana envuelve a todo tipo de personajes, ya no es solamente la televisión la que pone en el paseo de la fama a las estrellas, como solía ocurrir en tiempos anteriores, ahora es posible encontrar a los llamados influenciadores en el ojo del huracán, en esta era digital.

Es así como personajes como Yeferson y Cintia Cossio, La Segura, La Liendra, Dani Duke, Kika Nieto, Santi Maye, Pautips, Andrea Valdiri, Felipe Saruma, entre otros, aparecen en el panorama nacional, logrando captar la atención de millones de personas en diferentes países.

Incluso, es posible encontrar a personas que, por diferentes situaciones se hicieron conocidas, y que no han desaprovechado ese ‘empujón’ que les dio la vida para continuar generando algún tipo de contenido, como Epa Colombia, Aida Victoria o Yina Calderón.

En ese camino, hay que mencionar también que el mundo del fútbol colombiano pone a muchos de estos deportistas como los más deseados, y no solo se habla de equipos que los quieran, sino de fanáticos en todo el país y en el mundo.

Cabe mencionar también a James Rodríguez, David Ospina, Falcao García, Carlos Bacca, Jackson Martínez, Freddy Guarín, Teofilo Gutiérrez, Santiago Arias, entre otros deportistas de alto rendimiento y algunos ciclistas.

Teo y James estuvieron juntos con la Selección Colombia en el camino a Brasil 2014 y Rusia 2018

Recientemente, en una transmisión en vivo por medio de Instagram, que hacía el barranquillero Teo Gutiérrez, y al que ingresó la influenciadora Aida Victoria Merlano, ocurrió algo que llamó poderosamente la atención de los internautas.

En medio del live, el delantero de la Selección Colombia sostenía una charla con el youtuber Nicolás Arrieta sobre una rifa que hizo el futbolista, ya que el segundo, se tomó el tiempo de hacerle todo un clip completo en el que ponía en tela de juicio si dicho sorteo (de la camiseta de Messi), era legítimo, haciendo todo tipo de bromas al respecto.

Teo Gutiérrez y Nicolás Arrieta durante su live que se hizo tendencia en Colombia

Por lo que Teo aprovechó para contar que se habían vendido “como 2000 o 2500 boletas”. Y aclaró de qué se trataba la iniciativa: “Es una obra social que hago para los niños más humildes de Barranquilla. Fueron apenas 8000 regalos. A mí me gustan las cosas transparentes, eso me ha enseñado Dios, mi familia. En mi carrera siempre me he caracterizado por esto”.

Luego de cerca de una hora de conversación entre Arrieta y Teo, Aida Victoria se unió al live, según el youtuber para “verificar”; quien le permitió ingresar, fue el futbolista. Aida saludó diciendo: “No me puedo meter, mar**a. Estoy en bola (desnuda), te lo juro”.

se mostró en toalla en Instagram

Ante lo cual Teo contestó rápidamente, “Pela pa’ ver, hombe”. Nicolás no pudo aguantar la risa y se le escapó el comentario: “¡Qué hijuep***a!”, el futbolista continuó diciendo: “Pa’ver hombe, ponte la toalla”, Aida entonces, no se quedó callada y le salió al paso al deportista: “Teo, pero... ¿y tú qué?, ¿estás desesperado por encontrar novia... Hace cuánto?”.

El delantero dejó ver su incomodidad, con una risa nerviosa y le dijo: “Hey, no, mama, no digas eso por acá. ¡Ponte la toalla, hombe!”. Arrieta no podía contener su risa, con los ojos muy abiertos y frotándose las manos salvó a Teo del momento incómodo, como se diría coloquialmente en Colombia.

El youtuber, entonces, continuó con la charla, generó el número en su computador y Teo advirtió que el 0118 estaba comprado, lo que significaba que se la persona se convertía en el feliz ganador de la camiseta que, según dijo, le harán llegar hasta la casa. “Ya hay un ganador, para que sepan”, indicó el jugador, cortando de raíz las dudas sobre su concurso.