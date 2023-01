Teo Gutiérrez es tendencia: entregó la rifa, habló de su nuevo equipo e incluso ‘coqueteó’ con Aida Victoria

Teófilo Gutiérrez no ha conseguido equipo, pero ni así deja de sonar en Colombia. El exdelantero del Deportivo Cali fue objeto de críticas el pasado fin de semana a raíz de la rifa de la camiseta de Messi, que, según él mismo informó, no había tenido ganador.

El domingo reapareció en redes con una foto en Cartagena disfrutando de la playa, lo que provocó cientos de burlas en redes sociales, incluidos sus excompañeros del cuadro verdiblanco, que le preguntaron en tono de broma si se estaba gastando la plata del fallido concurso que había lanzado para comprar regalos de Navidad a los niños necesitados.

“¿Quién se ganó la rifa teiño?”, escribió el delantero Harold Preciado, compañero de Teo durante el título del Deportivo Cali en diciembre de 2021 y actual jugador del Santos Laguna de México. “Compraste la cadena con la rifa, jefe”, añadió Kevin Velasco, otro de los que hizo una gran amistad con Gutiérrez en su paso por el cuadro verdiblanco. Teo le respondió a Preciado y, con el menor descaro, le confirmó en tono de burla que “con esa rifa estoy viajando”.

"Nadie se ganó la rifa, gracias por ayudar" escribió Teo en su Instagram - Foto: Instagram @teogutierrez_

Tanto fue el revuelo que el youtuber Nicolás Arrieta le dedicó un video a Teófilo recopilando todas las versiones en torno a la rifa de la camiseta de Messi y poniendo en duda que fuera un concurso legítimo dadas las bromas al respecto auspiciadas por el propio futbolista.

Teo reaccionó a la publicación de Arrieta y le habló en privado para hacer un live de Instagram, en el que aclaró lo sucedido y de paso eligió a un ganador, esta vez con el número 0118. “Se vendieron como 2000 o 2500 boletas”, contó el exjugador del Junior de Barranquilla y la Selección Colombia.

“Es una obra social que hago para los niños más humildes de Barranquilla. Fueron apenas 8000 regalos”, contó Gutiérrez. “A mí me gustan las cosas transparentes, eso me ha enseñado Dios, mi familia. En mi carrera siempre me he caracterizado por esto”, sentenció.

Teófilo se desvinculó del Deportivo Cali a finales del año 2022 - Foto: Prensa Dimayor

La charla, que duró cerca de una hora, también tuvo un momento para hablar del futuro profesional de Teófilo, que actualmente se encuentra en incógnita a días de iniciar la Liga Betplay. La última propuesta de la que se tuvo conocimiento estaba relacionada con Independiente Santa Fe, sin embargo, el presidente Eduardo Méndez desistió al no obtener respuesta del futbolista.

“Santafecito. Buen equipo, tiene buenos jugadores”, dijo el delantero de ‘La Chinita’ al respecto, dejando abierta la puerta. “He escuchado varias ofertas, estoy esperando definir de la mejor manera”, agregó.

Teo confesó que está “abierto” a escuchar a los interesados y dijo que le gustaría conocer “la capital” o “la ciudad de Medellín”, después de haber dedicado su carrera a Barranquilla, antes de tomar la salida hacia Cali, donde se consagró campeón del fútbol colombiano bajo las órdenes del venezolano Rafael Dudamel.

Teófilo Gutiérrez actualmente es jugador libre - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Llegando a la parte final de la transmisión, Aida Victoria Merlano, influencer barranquillera, llegó a los comentarios bromeando con que había “comprado dos boletas” y estaba esperando conocer el ganador. Esa interacción provocó que Teo decidiera unirla al live, sin saber que la encontrarían recién salida de la ducha.

“No me puedo meter, estoy en bola (desnuda)”, dijo Aida. Ese comentario lo aprovechó el futbolista para lanzarle una ‘propuesta indecente’. “Pela pa ver, pela pa ver”, dijo Teófilo entre risas. “Hey Teo, ¿estás desesperado por conseguir novia?”, le contestó inmediatamente la hija de la exsenadora Aida Merlano.

Después del gracioso cruce de palabras entre ambos, Nicolás Arrieta generó el número en su computador y Teo advirtió que el 0118 estaba comprado, es decir, que se convertía en el feliz ganador de la camiseta que le harán llegar hasta su casa. “Ya hay un ganador, para que sepan”, indicó el jugador, cortando de raíz las dudas sobre su concurso.