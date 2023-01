¿Se cae lo de Juanfer Quintero? Desde Barranquilla revelan problema de última hora en Junior

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El fichaje de Juan Fernando Quintero atraviesa las horas más importantes para el Junior de Barranquilla. Flamengo, el máximo rival en la contienda, parece haber dejado el camino libre, sin embargo, tan alto es el dinero en juego que los directivos del cuadro tiburón todavía siguen pensando la fórmula en la que ejecutarían los pagos al que se convertiría en el jugador con mejor sueldo en la historia del fútbol colombiano.

Desde el lunes se viene manejando la versión que Juanfer le ha dado el ‘sí' a Junior y solo faltan detalles para que el acuerdo se haga una realidad. El ‘10′ puso en primer lugar la posibilidad de disputar más minutos, aun cuando la opción de ir a Brasil era similar económicamente, pero con un rol secundario por la cantidad de figuras con las que cuentan en su plantel.

Flamengo no quiso aumentar la oferta por Quintero basado en un estado físico incierto tras casi dos meses sin un entrenamiento de alto nivel, teniendo en cuenta que abandonó a River a mediados de noviembre para viajar a Estados Unidos y disputar el amistoso con la Selección Colombia ante Paraguay el 19 de ese mes.

Fue ahí donde Junior pico en punta y se puso por delante de la fila, que ahora tiene dos aspirantes más, que tienen los dedos cruzados para que las dudas de la familia Char provoquen un abrupto cambio de rumbo: Independiente Medellín en Colombia e Internacional de Porto Alegre en Brasil.

Juan Fernando Quintero prioriza los minutos para mantenerse en la órbita de la Selección Colombia - Foto: Federación colombiana de fútbol

El domingo en la noche, Quintero reapareció en redes sociales para agradecer los mensajes de cariño y ponerle fecha a la decisión sobre su futuro, que se ha estado dilatando por la lucha de los dos contrincantes, que hasta el martes estuvieron en disputa. “Gracias por todos los mensajes que me han enviado, los recibo con amor!! Ya como todos saben mi actualidad, espero tenerles noticias la próxima semana”, escribió Juanfer en su cuenta de Twitter junto a un emoji del balón de fútbol y la bandera de Colombia, detalle al que se aferró la afición juniorista.

Pero el lunes festivo volvió a activar sus redes y esta vez lo hizo con un enigmático trino que solo incluía un reloj de arena y un par de puntos suspensivos. Lo más curioso es que en los likes ha estado interactuando con usuarios que le piden aceptar la oferta de Junior y ninguno de esos trinos tiene que ver con el Flamengo, aunque los hinchas del cuadro brasileño se han cansado de escribirle por todos los medios.

Incluso Juanfer le dio ‘me gusta’ a una publicación del empresario barranquillero Christian Daes, confeso hincha del cuadro rojiblanco, en el que le dice “te estamos esperando, ídolo”.

Juan Fernando Quintero finalizó contrato con River Plate el 31 de diciembre de 2022 - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Incluso cuando desde Barranquilla reportan reuniones de última hora entre los altos miembros de la familia Char, todo en torno a mover números y definir la forma en la que pagarán la oferta, Juanfer ha seguido activo en redes sociales e interactuó con un par de videos en los que sale a la luz la supuesta camiseta que tienen lista en Junior para su presentación oficial, marcada con el dorsal número ‘10′ y su nombre en mayúsculas.

La cuenta verificada de Juan Fernando hasta le dio Me gusta al plan de abonos relanzado por el tiburón en medio de la ilusión que hay entre los aficionados por el flamante fichaje para la temporada 2023, en la que disputan la fase previa de la Copa Sudamericana ante el Deportes Tolima, además de salir en búsqueda del décimo título local en su historia.

Junior durante el primer entrenamiento de Carlos Sierra como nueva incorporación - Foto: @JuniorClubSA

Lo cierto es que este miércoles se espera una respuesta de los directivos que, a pesar de tener dudas, no piensan dejar escapar a un refuerzo de renombre al que ofertas no le faltan, como quedó demostrado con el simple hecho de que Flamengo se saliera de la puja al considerar que no harían una inversión mayor para intentar competir con los junioristas.