Se supo todo: revelan la verdadera razón por la que Edwin Cardona no va más en América

Lo cierto es que su paso por el conjunto vallecaucano no terminó siendo el ‘cuento de hadas’ que tenían pensado tanto en el club como en el entorno del futbolista. La idea de volver al fútbol colombiano era tener minutos y reimpulsar su carrera tras los malos ratos que pasó en Racing, pero el resultado fue un rol de suplente que no aportó en su deseo de volver a ser ese jugador que regularmente era convocado por la Selección Colombia.

Primera salida confirmada en América

No obstante, la ‘barrida’ todavía tiene varios nombres en espera. Junto a Cardona se espera el adiós de Víctor Ibarbo, otro experimentado con pasado en Selección que no logró colmar las expectativas de la dirigencia encabezada por Tulio Gómez y su hija, la presidenta Marcela Gómez.

Quien todavía tiene esperanzas de quedarse es el técnico César Farías. De acuerdo a sus declaraciones tras el partido ante Once Caldas por la fecha 19, en América no están pensando en destituirlo y le darán una nueva oportunidad de comandar el barco.

“Que yo sepa, no está en duda. A mí no me han dicho nada de lo que usted está mencionando. ¿Usted está manifestando que si me voy?”, contrapreguntó en la sala de prensa del estadio Palogrande. “Disculpe. ¿Ratificación de qué si yo tengo un contrato hasta diciembre? No entiendo por qué tiene que haber una ratificación si yo tengo un contrato vigente hasta diciembre”, puntualizó.