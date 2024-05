Destino final de Mbappé habría salido a la luz, tras revelarse que “no irá al Real Madrid”

Ahí mismo, dejó en duda cuál sería su próximo destino; sin embargo, dio importantes indicios al asegurar que no se mantendría en Francia. “ Nunca pensé que sería así de difícil anunciar que dejo mi país, Francia, la Ligue 1 ″, abriendo la posibilidad de manera concreta a su tan sonada llegada al Real Madrid.

Sin embargo, toda esa desacelerada aparición de detalles sobre la llegada de Mbappé a España se frenó en las últimas horas, luego de una explosiva declaración que sacudió a los hinchas del Real Madrid. Esta la realizó el famoso creador de contenido IShowSpeed , quien en una transmisión en vivo manifestó que la joya de Francia no irá a jugar al Real Madrid.

“Hey chat, os voy a contar lo que pasará de verdad. No me preguntéis cómo lo sé, pero Mbappé no irá al Real Madrid”, expresó sin tapujos el mencionado. Esto cambió por completo el panorama y abrió nuevamente la duda sobre cuál será entonces el próximo reto del atacante, campeón del mundo en Rusia 2018.