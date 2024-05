Kylian Mbappé le dice adiós al Parque de los Príncipes con gol y derrota del PSG

La superestrella, sin duda, hubiera preferido que su último recuerdo en el que ha sido su templo fuese una victoria , aunque esta segunda derrota del PSG en liga esta temporada no deja de ser anecdótica, toda vez que el título ya está en las vitrinas del club.

| Foto: PSG via Getty Images

Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain reacciona durante la ceremonia del trofeo de Campeones de Francia después del partido Ligue 1 Uber Eats entre el Paris Saint-Germain y el Toulouse FC en el Parque de los Principes. | Foto: PSG via Getty Images

Homenaje y algunos silbidos

Cuando saltó al calentamiento previo, el campeón del mundo en 2018 fue homenajeado por la tribuna de los ‘Ultras d’Auteuil’, con un tifo con su efigie, una pancarta con el lema ‘Niño de la periferia parisina, te has convertido en una leyenda del PSG’, cánticos y bengalas.

Pero, como prueba de la división de opiniones entre la hinchada local, unos minutos antes el nombre de Kylian Mbappé había sido pitado por otro sector de los ultras al anunciarse el once inicial.

El máximo goleador de la historia del PSG (256) confirmó el viernes en un video de cerca de cuatro minutos que se irá en el verano europeo. Aunque no desveló su destino, todo indica que será el Real Madrid.

Agridulce despedida

“He visto el tifo que le ha hecho el fondo de los ultras, me ha parecido muy bonito, muy sentido, me alegro que haya sido así, los aficionados han estado como siempre, soberbios”, afirmó el entrenador español.