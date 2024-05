Kylian Mbappé da la noticia del año en el fútbol: anuncia oficialmente su salida del PSG

En continuidad con lo más importante de su video viral, también dio una pista crucial sobre cuál será su próximo destino: “Es difícil. Es difícil y nunca pensé que sería así de difícil anunciar que dejó mi país, Francia, la Ligue 1, un campeonato que he conocido siempre. Pero pienso que necesitaba esto, un nuevo reto después de siete años”.

Mbappé, sin arrepentimientos

En un discurso sumamente sentido, hizo saber lo importante que fue haber pertenecido al PSG: “Son un montón de emociones, muchos años en los que he tenido la oportunidad y el inmenso honor de defender al club más grande de Francia y uno de los más grandes del mundo”.

Para quienes en 2017 hicieron todos los esfuerzos para llevarle de Mónaco a París, dijo: “Quien me permitió llegar hasta aquí, tener mi primera oportunidad en un club con tanta presión, de crecer como futbolista, por supuesto, gracias a compartir vestuario con algunos de los mejores del mundo y de la historia”.

“Algunos de los grandes campeones, a los que he conocido. He crecido como hombre también, con toda la gloria y los errores que he podido cometer”, sumó haciendo referencia sin mencionar a Lionel Messi, Neymar y demás compañeros con los que compartía plantel.