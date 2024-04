Toni Kross suelta ‘bomba’ y cuenta verdad sobre el fichaje de Mbappé al Real Madrid

Sobre esto habló Toni Kroos, haciendo énfasis en la maravilla que sería tener a Jude Bellingham, Vinícius Jr. y Mbappé en el mismo equipo. El alemán soltó la bomba y señaló que esa junta será en un “futuro”, no para el partido de vuelta contra el Bayern. “Es futuro. No se van a juntar para la vuelta contra el Bayern, entonces ese no es mi tema”, dijo el centro campista.