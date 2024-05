Mbappé le hace el feo al Real Madrid; curioso gesto en eliminación del PSG en Champions League

El feo de Kylian Mbappé no fue en sí al Real Madrid, fue a la pregunta sobre el equipo español . El atacante mostró su frustración al responder, como quien no quiera la cosa, con una negativa reflejada en su rostro.

Palabras del técnico Luis Enrique tras la eliminación de su equipo

“En primer lugar, el sentimiento es de tristeza, como no puede ser de otra manera después de no conseguir el objetivo”, reconoció el entrenador español en conferencia de prensa en el Parque de los Príncipes.

El asturiano remarcó en parte a la mala suerte que su equipo no sacara el boleto para la final de Wembley el 1 de junio. “Si analizamos el partido no hemos sido inferiores, hemos dado al poste seis veces (en la eliminatoria), y hoy hemos disparado 31 veces, pero esto premia al que marca gol, no al que dispara el poste”.