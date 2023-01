Aida Victoria y Julieta Piñeres se encontraron en la fiesta de fin de año, pero fue incómodo

La influenciadora no quiso dar el nombre de la presentadora con quien había tenido el encuentro, pero uno de sus amigos no tuvo reparo en decirlo.

Durante el fin de año, en muchos lugares del país suelen organizarse decenas de eventos para despedir un período y dar la bienvenida a una nueva etapa. Algunos son gratuitos y otros con boletería paga, como un concierto al que asistió Aida Victoria Merlano con algunos de sus amigos, en donde tuvo un sorpresivo encuentro con Julieta Piñeres.

No fue Aida quien se encargó de contar lo sucedido, sino un amigo de ella, llamado Diego. El relato se hizo viral en TikTok por la manera en la que el joven se expresaba tras lo sucedido en el concierto de música vallenata, en donde, según se escucha en los videos, se presentó Silvestre Dangond.

El evento se realizó en Cartagena de Indias y allí, la influencer y su amigo se toparon con la mesa de la presentadora Piñeres. “Resulta que Aída Victoria Merlano y yo nos fuimos a celebrar Año Nuevo en un concierto -donde solamente había gente millonaria-. O sea, nada más la entrada de ambos costó más de cinco millones de pesos”, expresó el joven.

“Era gente que solo usaba Rolex, Gucci, puras cosas de marca”, continuó diciendo. Y agregó que Aida necesitaba ir al baño, pero no le dieron permiso para pasar al otro lado.

“En esos eventos, cuando uno quiere ir al baño, se levanta, pide permiso y el resto de personas que están en las mesas del lado se corren, pero cuando fuimos con Aída no nos daban permiso y voy a quemar a esta, se llama Julieta Piñeres ¡Qué odiosa esa mujer!”, agregó.

Diego fue enfático en la forma despectiva en la que ellos se encontraron con Julieta y en que la también modelo, los había mirado mal, como coloquialmente se dice ‘de arriba a abajo’; además que no les dio permiso de pasar por su mesa. Según el joven, la influencer y él, “tuvimos que darnos la vuelta, no nos dieron permiso”.

Asimismo, afirmó que así eran la gran mayoría de mesas, “eran muy elitistas”. Eso, entonces, desencadenó un ‘boroló' (discusión), dado que otro hombre -que no venía con ellos- también intentó pasar al otro lado, para llegar al baño e igualmente le negaron el paso.

Por su parte, Aida Victoria no quiso decir quién era la presentadora que los había mirado de manera despectiva: “¡No quiero hablar de eso! Aparte, cada quien tiene derecho a mirar como quiera y, ¿saben por qué no quiero decir nombres?, porque tú empiezas a atacarla y yo no quiero, porque esa mujer no cometió ningún pecado grave, simplemente miró mal a Diego”.

Por su parte, Julieta no se refirió al respecto, sino que compartió fotografías de la celebración que vivió en compañía de su esposo, Maurizio Mancini, sus amigas Laura Tobón (y su esposo, el Shark Tank, Álvaro Rodríguez); la cantante Nina Rodríguez y la diseñadora Ana Beliza Mercado.

Además, publicó varias fotografías de la noche de fin de año y con un mensaje esperanzador para este 2023: “Feliz año 2023 !!!! Espero que tengan el mejor año de sus vidas. Les deseo salud, amor, agradecimiento y amistad. Para que sepan me como las uvas con mucha seriedad e intención”.

De otro lado, Aida Victoria empezó su año viajando con amigos, tal y como lo ha dejado ver en varias historias que ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram.